El 'World Pádel Tour' tendrá una repercusión de un millón de euros para la ciudad de Logroño

El mejor pádel del mundo ha llegado a La Rioja de la mano del 'Logroño Open 2019', que durante toda esta semana nos va a permitir disfrutar de un evento deportivo con mayúsculas en la ciudad de Logroño.

En total 150 partidos al más alto nivel dentro del world pádel tour, que arrancó anteayer y que hasta el próximo domingo ha citado en la capital riojana a los mejores deportistas del mundo en esta especialidad, tanto en categoría masculina como femenina.

Este mediodía se ha presentado el torneo en el paseo del Espolón. Allí han estado el Consejero de Deportes del Gobierno de La Rioja y el concejal de Alcaldía, Deportes y Jóvenes de la ciudad de Logroño, además de presidente de Logroño Deporte, Javier Merino, que subrayaba en Cope la importante repercusión de este campeonato para la ciudad, cercana al millón de euros.

Recordamos los escenarios del world pádel tour en Logroño, que son las pistas del club 'Alos Pádel Indoor', en el polígono Cantabria, donde se disputarán partidos hasta mañana; el palacio de los deportes, donde se jugarán los principales cruces de la semana, y el polideportivo Las Gaunas.

Dolors Montserrat en Logroño

La candidata del Partido Popular al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha hecho un hueco en su agenda durante su visita de hoy a La Rioja para atender en directo la llamada de la Cadena Cope.

Tras participar en un encuentro sobre pensiones en el Círculo Logroñés, la ex-ministra popular de servicios sociales ha afirmado en Cope que el PP “es el partido de las pensiones, que sólo se garantizan mediante la creación de puestos de trabajo, algo a lo que está acostumbrado el Partido Popular cuando gobierna, frente a un Partido Socialista que fue capaz, con Rodríguez Zapatero, de destruir tres millones de empleos en nuestro país”.

Montserrat, que tras su estancia en Logroño ha visitado también la ciudad de Calahorra en compañía de algunos de los candidatos regionales de su partido, se ha referido al importante papel que está llamado a jugar España en Europa ante la salida del Reino Unido. “Mi partido ofrece un proyecto muy interesante para España dentro de la Unión Europea, sobre todo después de lo que nos ha enseñado el 'Brexit', que es la demostración de que Europa supone poner freno a los populismos, nacionalismos e independentismos. Europa es la solución a los retos que nos plantea el futuro, como el de la revolución digital. Por eso Pablo Casado quiere convertir España en la California europea, y para ello es necesario liderar las políticas españolas en Europa”.

La candidata del PP al Parlamento Europeo se ha referido también a la situación política en Cataluña. “El problema catalán se soluciona aplicando la Ley en Cataluña, reforzando la aplicación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía. Por tanto necesitamos un Gobierno fuerte que defienda la unidad de España sin complejos, con normalidad, desde la Ley, la Constitución y la convivencia”.

“El 28 de abril nos jugamos mucho -ha apostillado la candidata popular- tanto como que el futuro presidente sea o Pedro Sánchez o Pablo Casado”. Y también se ha referido al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien, en su opinión, “traicionó en diciembre de 2017 a muchísimos catalanes, porque después de 40 años era la primera vez que un partido constitucionalista ganaba las elecciones al nacionalismo. Sin embargo, esa victoria no sirvió para nada porque C's no lideró el cambio necesario en Cataluña. Por lo tanto Ciudadanos no es de fiar”.