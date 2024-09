La Vuelta Ciclista en La Rioja: Todo lo que tienes que saber sobre el paso del pelotón entre Logroño y el Alto de Moncalvillo

La Vuelta Ciclista a España llega este viernes 6 de septiembre a La Rioja. La etapa 19, con salida en Logroño y finalización en el Alto de Moncalvillo, recorrerá nuestra región a lo largo de 173,2 km.

Durante la parte de la etapa que transcurre por La Rioja y Burgos, la UMSV de la Guardia Civil se encargará de la seguridad del recorrido.

Se establecerán restricciones al tráfico entre las localidades de Peñacerrada (Álava) y Rivas de Tereso (La Rioja), afectando a las carreteras A-3202 y LR-317.

Desde las 14:15 horas, no se permitirá la subida al puerto desde Rivas de Tereso ni el estacionamiento de vehículos en los arcenes o la calzada.

EFE El pelotón ciclista durante la decimotercera etapa de la Vuelta ciclista a España

AFECCIONES AL TRÁFICO

A partir de las 22:00 horas esta noche, se restringirá la circulación de vehículos en la carretera de acceso al Alto de Moncalvillo desde la LR-341 (Actividades Multiaventura Logroño).

No se permitirá el estacionamiento de vehículos en la calzada o arcenes.

Durante el desarrollo de la prueba, solo se podrá transitar a pie o en bicicleta por esta carretera, sin afectar al desarrollo de la prueba.

Se establecerán cortes en la LR-341 entre el cruce de Actividades Multiaventura Logroño y la localidad de Medrano.

El acceso vehicular hacia Daroca se realizará desde Hornos de Moncalvillo, y la salida hacia Medrano por el carril izquierdo de la carretera N-341.

Sobre 13:30 horas se prevén retenciones a la altura del punto kilométrico 12 de la autovía LO-20, sentido creciente, con motivo de la salida lanzada de carrera.

La prueba deportiva trascurrirá por varias travesías, entre ellas Fuenmayor, Cenicero, Haro, Casalarreina, Ezcaray y Santo Domingo de la Calzada.

Todos los detalles de esta etapa los ha explicado en COPE Rioja el teniente de la Guardia Civil Juan Antonio Vélez Álvarez.

COPE Rioja Presentación etapa

AFECCIONES AL TRÁFICO EN LOGROÑO

La salida de la 19ª etapa de la Vuelta a España provocará el próximo viernes diferentes afectaciones al tráfico en varias calles de Logroño y nueve líneas de autobús urbano sufrirán modificaciones en sus itinerarios.

La salida de esta prueba deportiva está prevista para las 13:15 horas en la calle San Millán (Riojaforum), y el itinerario discurrirá por las siguientes calles de la ciudad: San Millán, Avenida de la Paz, Muro de Cervantes, Muro del Carmen, Vara de Rey, Gran Vía, Murrieta, Avenida de Burgos y LO-20 en sentido Fuenmayor (en los tramos con doble calzada separada por mediana y en rotondas irán por su sentido de la marcha).

Dado que la prueba comienza a las 13:15 horas, se cortará al tráfico el itinerario e inmediaciones sobre las 12:50 horas.

Eso sí, la zona de salida (Riojaforum) tendrá afectaciones al tráfico desde las 8:00 horas por las mencionadas labores de montaje.

COPE Rioja Afecciones en el transporte urbano en Logroño

MODIFICACIONES AUTOBUSES LOGROÑO

Además, se producirán modificaciones en los itinerarios de varias líneas de transporte urbano, conforme al siguiente detalle:

– En horario estimado 08:00-12:50

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

– En horario estimado 12:50-13:40

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

Línea 2

Varea – Yagüe y Yagüe- Varea: Fuera de servicio.

Línea 3

Villamediana – El Campillo: c/ Estambrera – c/ Gustavo Adolfo Bécquer – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano.

El Campillo – Villamediana: c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – c/ Gustavo Adolfo Bécquer – c/ Estambrera.

Línea 4

Pradoviejo – Palacio de Congresos: c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Solidaridad.

Palacio de Congresos – Pradoviejo: av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile.

Línea 5

Valdegastea – Madre de Dios: c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de la Paz.

Madre de Dios – Valdegastea: c/ Madre de Dios – cambio de sentido en glorieta intersección con San Millán – c/ Madre de Dios – c/ Luis de Ulloa – c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes.

Línea 6

Centro – El Cortijo: av. Solidaridad – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Carmen Medrano – c/ General Urrutia.

El Cortijo – Centro: c/ General Urrutia – c/ Carmen Medrano – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Solidaridad.

Línea 7

El Arco – Polígono Cantabria: av. de la Paz – c/ Obispo Fidel García – av. Lobete – av. Colón – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – av. Club Deportivo – c/ Portillejo – c/ Alfonso VI – av. Manuel de Falla.

Polígono Cantabria – El Arco: av. Manuel de Falla – c/ Alfonso VI – c/ Portillejo – cambio de sentido – c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de la Paz.

Línea 9

Pradoviejo – Las Norias: av. República Argentina – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. Doce Ligero de Artillería – c/ Madre de Dios – c/ San Francisco – puente de Piedra.

Las Norias – Pradoviejo: puente de Piedra – c/ San Francisco – c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería – av. Colón – c/ Miguel Delibes- c/ Duques de Najera – av. República Argentina.

Línea 10

Hospital San Pedro – El Arco: c/ Piqueras – c/ Miguel Delibes – c/ Duques de Nájera – c/ Chile – av. Club Deportivo – c/ Portillejo – c/ Alfonso VI – av. Manuel de Falla.

El Arco – Hospital San Pedro: av. Manuel de Falla – cambio de sentido en glorieta intersección con Joaquón Turina – av. Manuel de Falla – c/ Alfonso VI – c/ Portillejo – cambio de sentido – c/ Portillejo – av. Club Deportivo – c/ Chile – c/ Duques de Nájera – c/ Miguel Delibes – av. Colón – av. de la Paz.

– En horario estimado 13:40-16:30 horas

Línea 1

Hospital San Pedro – Lardero: c/ Madre de Dios – av. Doce Ligero de Artillería.

Lardero – Hospital San Pedro: av. Doce Ligero – c/ Madre de Dios.

Los autobuses pararán en todas las paradas que se encuentren a lo largo de su itinerario alternativo, aun no perteneciendo a su línea.

Los autobuses recuperarán su itinerario habitual conforme se vayan abriendo al tráfico las vías por las que circulan normalmente.

Se atenderán en todo momento las instrucciones de Policía Local.

El tráfico se irá normalizando según discurra el evento, con la previsión de que se recupere la normalidad a las 13:40 horas, excepto la zona de salida, que se prevé que pueda contar con circulación normalizada a las 16:30 horas.

En las calles del recorrido no se podrá entrar o salir de los vados ni de los estacionamientos en superficie entre las 12:40 y las 13:30 horas, aproximadamente.

Asimismo, no está recomendado el uso de vehículo en las inmediaciones del recorrido desde las 12:45 a las 13:45 horas.

Para garantizar la seguridad de la 79ª edición de la Vuelta Ciclista a España, la Guardia Civil ha desplegado la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) compuesta por 134 guardias civiles.

Este contingente incluye 85 efectivos de la Agrupación de Tráfico, 39 de la Agrupación de Reserva y Seguridad, 6 del Servicio Aéreo, 2 de GAR/UAV, y 2 del Servicio de Material Móvil. Además, la unidad dispone de 92 vehículos, entre los que se encuentran 59 motocicletas, un helicóptero, y varios vehículos todoterreno del GRS y GAR. De estos componentes, tres están destinados en La Rioja.

El objetivo es asegurar que una de las pruebas deportivas más importantes de España se celebre con total normalidad.

El Centro Operativo de la Guardia Civil en La Rioja actuará como el punto neurálgico de las transmisiones durante todo el operativo en la provincia.

APOYO DE LA GUARDIA CIVIL EN LA RIOJA

La 10ª Zona Guardia Civil en La Rioja también participa en este dispositivo de seguridad, apoyando a la UMSV con 97 agentes y 53 vehículos. Entre ellos, Seguridad Ciudadana aporta 24 agentes y 11 vehículos, USECIC contribuye con 16 agentes y 7 vehículos, y el Sector de Tráfico despliega 57 agentes y 35 vehículos. Estos recursos se destinan a la regulación del tráfico y a garantizar la seguridad en las vías afectadas por la carrera, así como a otros aspectos de seguridad ciudadana.

HOMENAJES DURANTE LA ETAPA

Con motivo del paso de la 79ª edición de la Vuelta Ciclista a España por la comunidad de La Rioja, el próximo 6 de septiembre, antes del inicio de la 19ª etapa la UMSV de la Guardia Civil rendirá un sentido homenaje al Brigada Juan Antonio Martínez Palomo (fallecido) y al Guardia Civil José Manuel Giner Moreno (en reserva). Se realizará a las 11:25 en el Paseo del Prior de Logroño.

El día 6, en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño, de 16:00 a 20:00 horas, la Guardia Civil instalará un stand institucional dentro del espacio "Parque Vuelta", organizado por la Vuelta Ciclista.

En este stand, el público que asista podrá ver una exposición de los medios y materiales específicos con los que trabajan los agentes de diferentes especialidades.