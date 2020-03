"Voy al trabajo a por unos papeles" Así responden los ciudadanos en los controles de movilidad por coronavirus

Agentes de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local verifican que los ciudadanos cumplan con el Real Decreto del Estado de Alarma, por el que se ha confinado a la población en sus domicilios para frenar el avance del coronavirus. Se han reforzado los controles de vehículos para asegurar el cumplimiento de que los desplazamientos se realizan únicamente por motivos autorizados en el Real Decreto 463/2020 y también para garantizar el cumplimiento de la medida "una persona por vehículo", salvo en los casos en que exista una causa de fuerza mayor que lo exija. Ante esta situación extraordinaria, los ciudadanos "no pueden trasladarse por motivos de ocio o a segundas residencias". Y se reforzarán también los controles "para asegurar que no se cometan infracciones en este sentido". Especialmente durante el fin de semana.

"Buenos días, ¿dónde va?", preguntan los agentes locales que solicitan el documento o certificado de seguridad para poder circular durante el Estado de Alarma. Policía y Guardia Civil no exigen este permiso para ir a trabajar, pero la Local sí. Los conductores expilcan sus motivos:

El Instituto Armado recuerda que los viajes no están permitidos y que no se puede ir a segundas residencias aprovechando estos días festivos. Los agentes también se colocan en las entradas y salidas a la ciudades o en los alrededores de grandes superficies comerciales, para comprobar que las personas no acuden a hacer la compra en grupo o en familia, incumpliendo la normativa que busca parar el incremento de los contagios del COVID-19. Aquellas personas que circulan de acuerdo con lo recogido en el Real Decreto sobre el estado de alarma que implantó el Gobierno de España continúan, mientras que las que no cumplen estas normas tienen que regresar a sus respectivos domicilios.

Desde la Guardia Civil recuerdan que solo se puede ir en los coches de forma individual, salvo causas de fuerza mayor o situaciones de necesidad, tal y como viene recogido en la normativa. La Ertzaintza multa con 600 euros a conductores vizcaínos en un control de la Ertzaintza situado en la A-8 dirección a Cantabria y que intentaban saltarse el confinamiento y querían irse a pasar el puente de San José a la comunidad vecina, donde numerosos vizcaínos cuentan con una segunda vivienda en localidades como Castro Urdiales o Laredo.

El control en la A8 ha sido tan solo uno de los muchos establecidos por la Policía vasca y la Guardia Cilvil para evitar que los ciudadanos viajen a localidades limítrofes a Bizkaia donde abundan las segundas residencias de veraneo, no solo en Cantabria sino también en Burgos o en La Rioja.