El vocalista del grupo riojano 'Messura' analiza su participación en la 'Mesa de la Cultura' impulsada por el Gobierno regional, y desvela enCOPE Riojaalgunos de losproyectos más inmediatos de su banda de rock.

Diego Continentevalora de forma positiva la creación de este órgano de debate entre las instituciones y el ámbito de la cultura regional. Asegura que es bueno para el sector que se genere este tipo de diálogo, porque estas acciones predisponen a todas las partes implicadas a aportar ideas o proyectos nuevos. Eso sí, no oculta que echa de menos a ciertos sectores en esa mesa, ni tampoco las dudas que le genera el hecho de si el citado órgano será o no resolutivo.

En cualquier caso, aclara que él no participa en la mesa de la cultura en representación de los músicos ("estoy a título personal", insiste) y reconoce que no tiene una propuesta global para solucionar "la difícil situación en la que ha quedado todo el sector cultural como consecuencia de la crisis sanitaria".

Augurios de un mal verano

El cantante y compositor explica que no ve "soluciones a corto plazo" pero confía en que "el paso del tiempo termine haciendo cicatrizar todas las heridas que está dejando la pandemia, antes de recuperar la normalidad".

Continente vaticina, no sin cierta tristeza, que los próximos festivales musicales tendrán al público sentado. "Auguro muy mal verano a todos los niveles, no como éste del 2020, en el que se suspendió casi todo, pero dudo mucho que los festivales permitan al público estar de pie en los conciertos". Y recuerda, apesadumbrado, que "la música no es solo fiesta. Hay mucha gente detrás que vive de este sector económico y que lo está pasando francamente mal".

Proyección de 'Messura'

A nuestra pregunta de cómo ha afectado la pandemia a la proyección de su grupo de rock, el de Autol bromea diciendo que no quiere pensar en eso "porque me echo a llorar" (risas). "A nivel personal, a mí me ha venido bien. Pero como banda, la cosa cambia mucho porque te pilla en pleno subidón, con 20 conciertos firmados que quizá vuelvan a salir otra vez... Pero que te frenen justo cuando te acaban de dar la salida, pues resulta duro".

A título particular, Diego confiesa que el parón le está sirviendo "para digerir todo lo que hemos hecho en estos tres últimos años, que han pasado muy rápido y en los que hemos hecho tantas cosas, que todavía no había terminado de pararme a pensarlas".

¿Nuevo disco a la vista?

El vocalista reconoce que a pesar de la pandemia "no hemos parado de trabajar en el local, de puertas para adentro. Estamos haciendo canciones nuevas que apuntan a nuevo disco para el próximo año", confiesa. Pero advierte que en 2021 "se van a publicar más discos que en toda la historia, porque todos los que no han salido al mercado en 2020, cuando estábamos encerrados, lo harán dentro de unos meses".

Lo que sí es cierto es que los fans de 'Messura' esperan con ansiedad ese nuevo trabajo discográfico en el que, probablemente, las letras de las canciones de Diego no puedan ocultar ese pesimismo que parece invadirlo todo. Habrá que esperar para comprobarlo. En cualqier caso, y para hacer más amena esa espera, una sugerencia: ¿por qué no, señores y señoras promotores de la mesa de la cultura, no incluyen ustedes a 'Messura' en la programación del 'Actual' más riojano de su historia?