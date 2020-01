Un viticultor alavés acusa a la dirección de ABRA de no consultar a los socios la creación de Viñedos de Alava

Vuelve el “fantasma” de la división y la ruptura en el seno de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja tras reactivarse la iniciativa planteada por la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) ante el Gobierno Vasco de crear una Denominación de Origen 'Viñedos de Álava', que operaría al margen de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Esta iniciativa vuelve a tomar cuerpo con la publicación ayer, en el Boletín Oficial del Estado, del plazo para formular alegaciones.

Hemos querido conocer también la opinión de viticultores y bodegueros alaveses que ahora forman parte de la DOC Rioja. No ha sido fácil, porque hay miedo, temor, a expresarse en voz alta por lo que pueda pasar.

Al final, ha accedido a hablar con nosotros Ignacio Gil, un viticultor y bodeguero de Alava que, además, pertenece a ABRA, la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa que propone crear esa Denominación de Origen 'Viñedos de Álava'. Nos ha dicho que, como muchos otros, lo considera una "insensatez" y cree que la iniciativa "no llegará a buen puerto".

Ignacio Gil también opina que "no se ha hecho bien", porque la idea parte de ABRA, "de la que yo formo parte, pero esto lo ha hecho la junta. No lo ha hecho la asamblea, no se ha consultado a todos los bodegueros".

Este viticultor y bodeguero de Alava cree que, aunque le ha costado, el Consejo Regulador de la DOC Rioja ya ha dado los pasos necesarios para poner en valor indicaciones geográficas que permitan una mayor diferenciación de cada una de las zonas y municipios en el etiquetado.

Ignacio Gil está casi seguro de que la política tiene mucho que ver en este tema.