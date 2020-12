La viral respuesta de un niño a un simple ejercicio realizado en clase

Una de las formas en las que mejor se expresa la lógica infantil son los ejercicios de clase y los exámenes. Espontaneidad y, en ocasiones, humor diferente al de los adultos hacen que respondan a preguntas de manera llamativa y que a menudo se viralizan en redes sociales.

Una de las mejores contestaciones de niños en exámenes circula ahora en Twitter, con una genial respuesta que seguro ha resultado para el profesor y corregir el ejercicio se ha conviertido en una tarea mucho más agradable.

En las últimas horas se está compartiendo de forma masiva, vía Twitter, la respuesta de un alumno a una simple pregunta en un ejercicio planteado en clase. "¿Cuántos perros salen de la caja?”, pregunta el profesor o profesora en el enunciado. En el dibujo planteado se pueden ver a cuatro perros de distinto color fuera de la caja. Y la respuesta del alumno no puede ser más lógica: “No he visto cuál ha salido de la caja y cuál no”.

Esta respuesta se ha viralizado y va camino ya de batir récords de compartidos en Twitter donde en pocas horas tiene más de 29.000 me gusta y más de 4.000 compartidos.

“Quiero a este niño en mis clases de Filosofía”, escribe el ususraio de twitter que ha compartido el ejercicio en la red social.

Quiero a este niño en mis clases de Filosofía. pic.twitter.com/40sAgGmOyj — Miguel Ángel Quintana Paz (@quintanapaz) December 12, 2020

