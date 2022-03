Un vino de Rioja formó parte del "menú impagable" que degustó Robert de Niro en Madrid

El actor norteamericano, Robert de Niro, y su pareja, Tiffany Chen, "han disfrutado y saboreado" cada plato del "menú impagable" diseñado en Madrid para ellos por cinco de los mejores cocineros del mundo: el argentino, Mauro Colagreco, y los españoles, Joan Roca, Quique Dacosta, José Andrés y Martín Berasategui. Un "menú impagable" que le ofreció Madrid Fusión Alimentos de España a cambio de participar en la promoción del congreso de gastronomía más importante del mundo.

"Era una delicia verle comer", han asegurado los chefs. "No sabéis cómo rebañaba cada plato con pan, nos pedía más, cosa que a nosotros nos ha flipado porque era un menú bastante completo", cuenta con ilusión Berasategui, quien ha explicado que el actor en todo momento ha mostrado un "interés espectacular" por la gastronomía española. "A mí me ha dicho hasta ¡garrote! cada vez que le llevaba los platos, ¿qué más puedo pedir a la vida?", bromeaba en relación con la palabra que se ha convertido en su lema particular.

El menú ha estado conformado por 16 platos -seis aperitivos, ocho principales y dos postres-, comenzando por jamón ibérico, queso y pan, salazones en atmósfera salina y rodaja de tomate seco. Como principales se sirvieron contesa de espárragos blancos y trufa y gamba marinada en vinagre de arroz (Roca); milhojas caramelizado de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde y tacos de merluza con 'kokotxas', emulsión de café y escamas de pimentón (Berasategui); remolacha con salsa de caviar Osciètre (Colagreco); fresas con nata y erizo y angulas ahumadas con guisantes lágrima (Andrés) y arroz Senia entre cenizas de trufa y gamba roja de Dénia hervida en agua de mar (Dacosta).

Como postres y broches de oro, naranjo en flor de Colagreco y dulce de leche, helado de leche de oveja, espuma de cuajada de oveja, yogur de oveja y nube, de Roca.

Todo ello maridado con los mejores vinos: Vega Sicilia Único 1989 de tinto fino y cabernet sauvignon de la DOC Ribera del Duero, Don Perignon Plenitud 2, Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier A.O.C. Champagne, de la DO Jerez-Xerez-Sherry y de la Denominación de Origen Calificada Rioja. En este último caso, uno de los vinos más singulares españoles, una cosecha mítica: López de Heredia Viña Tondonia, Blanco Gran Reserva 1964, Viura y malvasía. Cada botella puede costar unos 855 euros.

Si hay algo que todos los cocineros ha querido destacar de Roberto de Niro es su cercanía, amabilidad, simpatía y generosidad. "Nos hemos reído un montón. De hecho, cuando ya estaba más suelto, le ha quitado el cuchillo del jamón a Raquel Acosta y se ha puesto a cortarlo él", explica el propio Dacosta, quien afirma que lo ha cortado "a tacos".