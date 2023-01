Las cooperativas de la DOC Rioja ven con "escepticismo" el último paso dado por Viñedos de Álava

La Federación de Cooperativas de Rioja (Fecoar) explica, en un comunicado, que ven "con escepticismo" el paso dado por Viñedos de Álava al constituir su propio Consejo Regulador y confían en los tribunales y la Comisión Europea para acabar con esta iniciativa que "supone un riesgo de cara a garantizar los intereses de todos los productores y consumidores de Rioja".

Fecoar ha aludido al paso dado por Viñedos de Álava al crear su propio Consejo Regulador con la idea de poder empezar a dar vida a esta nueva DOP bajo el amparo de la Protección Nacional Transitoria otorgada por el Gobierno Vasco el pasado mes de octubre.

Asegura que las cooperativas integradas en Fecoar "no tienen mucho nerviosismo con este nuevo episodio relativo a Viñedos de Álava", porque "aunque no quede otra que aceptar los trámites administrativos, confiamos plenamente en la escasez de sustento jurídico necesario para que esta propuesta llegue a buen puerto”, ha explicado el portavoz de la organización, Abel Torres.

"Creemos, firmemente, que esta iniciativa tiene los días contados y, en ese sentido, confiamos en los tribunales y en la Comisión Europea para acabar con ella", afirma Fecoar. Torres incide en que "el apoyo a esta iniciativa es realmente minoritario, no solo dentro de la Denominación Rioja de forma general, sino incluso dentro de la propia zona de Rioja Alavesa" y "la mayoría de los viticultores, bodegueros y cooperativistas alaveses no quieren saber nada, sino todo lo contrario, ya que defienden un consejo regulador fuerte y un mismo control para todos”.

Eso "es precisamente lo contrario de lo que se pretende con esta iniciativa, con la creación de un Consejo Regulador omnipotente en su zona, con el riesgo que eso supone de cara a lograr que se garantice de forma correcta los intereses de todos los productores y de todos los consumidores de Rioja”, señala el comunicado de la Federación de Cooperativas de Rioja.

Fecoar incide que frente al Consejo Regulador recién creado "la pertenencia a un solo Consejo Regulador (el de Rioja) constituye, no solo una importante herramienta de diferenciación para las bodegas, cooperativas y viticultores, sino también un sello de confianza y calidad que ha costado mucho esfuerzo crear".

Por eso "aunque mantenemos cierta calma, no vamos a parar de luchar con todas las armas legales a nuestro alcance de cara a conseguir que no se quiebre la unidad, unicidad y el valor de marca de nuestro Rioja que tanto no has costado crear entre todos, incluidos los bodegueros y viticultores de la zona alavesa", concluye el comunicado de Fecoar.