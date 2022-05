Concha Andreu sobre 'Viñedos de Álava': "Esta escisión que quiere un grupo pequeño de gente del País Vasco"

La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, ha pedido hoy al Partido Popular que no meta la política en la defensa de la Denominación de Origen Calificada Rioja ante la pretensión de crear Viñedos de Álava: "Vamos a espabilar todos y unirnos frente a esta escisión que quiere un grupo pequeño de gente del País Vasco", ha dicho.

Andreu ha intervenido, en el pleno de hoy, dentro del orden del día relativo a las preguntas al Gobierno de La Rioja, después de que la diputada del PP, Noemí Manzanos, preguntara a la consejera de Agricultura, Eva Hita, si cree que el Gobierno central debe conceder la protección nacional transitoria al nombre de la Denominación de Origen Viñedos de Álava.

La presidenta del Gobierno ha insistido en la necesidad de defender "la unicidad y el apoyo al Consejo Regulador en la defensa de algo que todos sabemos que tenemos, prestigio y calidad"; algo que, ha dicho a los 'populares': "Haríamos todos si tuviéramos dos dedos de frente".

Ha asegurado que el Ministerio de Agricultura "está haciendo todo lo que puede legalmente" y, en ese sentido, el Gobierno de La Rioja hará, también, "todo lo que legalmente se pueda". Y ha añadido: "No nos van a encontrar en ninguna situación ilegal".

Para Andreu, "el interés común de todos los riojanos y riojanas es defender la Denominación de Origen Calificada Rioja" y "como mejor se defiende es no entrando al trapo de la política de un grupo pequeño de viticultores o bodegueros vascos que quiere poner política en algo tan nuestro y centenario como es la DOC Rioja".

"Por favor", ha pedido a los 'populares', "no metamos la política en esto: vamos a defender el prestigio de esto tan extraordinario que nos ha costado tantos años ganar". Manzanos, por su parte, había acusado, previamente, a la consejera de Agricultura de no hacer nada. "Nos apetece pedir su dimisión, porque no se moja aunque llueva, no han hecho nada y, mientras, el Gobierno del País Vasco está ultimando los pasos para crear su propio consejo regulador", le había dicho a Hita.

La consejera ha contestado a la 'popular' a su pregunta acusándole de tener "intención de crear confusión y ruido" porque "el asunto es que" el Ministerio "no puede, no es competente".