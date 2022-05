La entidad financiera Cajamar patrocina cada miércoles en COPE Rioja la noticia agroeconómica de la semana. Y en este 25 de mayo ha informado de que la Ruta del Vino de Rioja Alavesa celebrará su II Encuentro Enoturístico el próximo 6 de junio en Laguardia, con la asistencia de algunas de las agencias nacionales más importantes del sector.

La cita permitirá establecer contacto con diferentes expertos del mercado turístico. Con más de 60 de bodegas y alrededor de 140 asociados integrados en ella, la Ruta del Vino de Rioja Alavesa es "una de las más prestigiosas del Club de Producto 'Rutas del Vino de España'", según sus impulsores.

La cita de desarrollará el 9 de junio, de 9 a 18 horas en el Espacio Gastronómico Villa-Lucía, de la lolacidad alavesa. En la inauguración oficial participarán, entre otros, la diputada Foral de Turismo de Álava, Cristina González, y la presidenta de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa, Rosa García.

Entre las agencias ya inscritas a este II Encuentro Enoturístico se encuentran Balea Tours (San Sebastián), Bonito Norte Viajes (Santander), San Fermín Viajes (Pamplona), Thabuca Wine Tours, Top Rioja y Turismo Rioja Alavesa (Rioja Alavesa), Mongran Viatges (Barcelona), Planearte (Logroño) The Way Tour (León), Zanzíbar Viajes (Zaragoza) y Kratons, Kuoni Trumlare by JTB y Pangea (Madrid) y Europlayas (Valencia).