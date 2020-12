Este martes, 1 de diciembre, es el Día Mundial del Sida. La última gran pandemia del siglo XX que contagió de VIH a unos 80 millones de personas en todo el mundo, provocando la muerte a casi la mitad de todas ellas.

Hoy, 40 años después, la humanidad se enfrenta a la primera gran pandemia del siglo XXI: la COVID. Un mal del que ya se han contagiado 65 millones de personas pero que, a diferencia del virus del Sida, ha causado la muerte a millón y medio de hombres y mujeres de todo el mundo.

En su momento, también el VIH fue un revulsivo para la comunidad médica de todo el planeta. Pero ¿qué paso con la prometida vacuna?¿Por qué todavía no se ha conseguido? Y si no hay vacuna contra el Sida, ¿por qué la mortalidad del VIH ya no es la que alarmó tanto al mundo en la década de los años 90?

Audio

Vicente Soriano, médico especialista en Enfermedades Infecciosas y profesor del Área de CC. de la Salud de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, además de uno de los expertos nacionales en VIH y asesor de la OMS y del Plan Nacional de SIDA, sitúa aquella gran pandemia en relación con la actual y responde a las preguntas de COPE Rioja para tratar de establecer similitudes y diferencias entre las dos últimas grandes tragedias sanitarias de la humanidad.