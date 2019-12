A la venta las entradas del Peña Azagresa-Celta de Vigo que se jugará el día 19 en 'La Planilla'

La alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, ha explicado hoy en COPE Rioja que la tramitación del presupuesto para el próximo ejercicio ha sufrido cierto retraso debido a problemas heredados del equipo de Gobierno anterior.

“Tenemos ya un borrador presupuestario y el compromiso del Gobierno regional para la construcción de un nuevo centro de Formación Profesional, que será la principal inversión que asumiremos el año que viene. Para ello el Ayuntamiento pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma los terrenos necesarios. Ahora bien, para poder llevar el presupuesto a pleno tenemos que solucionar un problema derivado de los presupuestos anteriores, y es que no teníamos cerradas las cuentas generales de los años 2017 y 2018, por lo que trabajamos ahora en cerrarlas para no tener que arrastrar ningún déficit previo. Parece ser que en diciembre necesitaremos hacer una incorporación de crédito al presupuesto de este año y me temo que el de 2020 será para más adelante”, ha añadido la primera edil dando a entender que las cuentas del próximo ejercicio no se someterán al voto de la Corporación hasta enero.

Fútbol de Primera en 'la Planilla'

Garrido también ha informado de todo lo que rodea el partido de Copa del Rey que va a enfrentar en el municipal de 'La Planilla' al equipo navarro de la Peña Azagresa, cuyas instalaciones no cumplían los requisitos para acoger un evento de estas características, y al Celta de Vigo de Primera División.

El partido se jugará el próximo 19 de diciembre después de que tanto el club navarro como el Ayuntamiento de Calahorra hayan alcanzado un acuerdo de colaboración satisfactorio para ambas partes, que también ha contado con el respaldo total de la Federación Española de Fútbol.

Las entradas ya se han puesto a la venta y el encuentro, que será televisado, dará comienzo a las siete de la tarde.