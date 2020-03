"No vengáis al pueblo" es el mensaje de San Vicente de la Sonsierra para refugiarse del coronavirus

Un municipio de La Rioja ha publicado un post en Facebook para hacer llegar un mensaje muy claro: "No vengáis al pueblo". Entienden que podría haber personas del pueblo que vivan fuera o visitantes habituales en vacaciones que quizá hayan valorado la idea de ir a pasar este tiempo de cuarentena a San Vicente de la Sonsierra. Pues bien, a todos ellos les piden responsabilidad para que el coronavirus no se expanda a esta localidad.

Desde este post en Facebook piden que nadie les visite porque, como en cualquier otro pueblo, en su mayor parte son población de riesgo por edad. Nos invitan a un próximo reencuentro, nos esperan con los brazos abiertos, pero cuando todo haya pasado. Y es que, en San Vicente de la Sonsierra quieren que les encontramos a todos a nuestra vuelta.

Lo que no pudo la República lo ha logrado el coronavirus El rito ancestral de 'los picaos', que se repite ininterrumpidamente desde el siglo XVI en San Vicente de la Sonsierra, se suspende por el COVID-19 18 mar 2020 - 16:52

Un pueblo siempre abierto al turismo, un pueblo referente por sus 'picaos' que, por cierto, han tenido que suspenderse. Se quedarán en casa durante la Semana Santa, algo que no habían hecho jamás en sus cinco siglos de historia.

Los vecinos de San Vicente de la Sonsierra no quieren que pase como en un pueblo de Huesca, en Alquézar, donde algunos ciudadanos hacían turismo el pasado domingo ante lo que una vecina reaccionó diciéndoles: "A casa, dais vergüenza", recordándoles que la mayoría de los habitantes de este municipio ronda los 90 años. Esta mujer explicaba que "estaban todos aislados para evitar la propagación" y así no poner en riesgo a los vecinos de mayor edad. Se mostraba muy sorprendida de este grupo de turistas que paseaba tranquilamente por el municipio.

Asi que San Vicente de la Sonsierra no quiere recibir visitas y lo avisa con tiempo. No solo de turistas sino tampoco de aquellos que encuentran en este pueblo su descanso y desconexión cada fin de semana. No es lugar para pasar la cuarentena si no vives allí. Será lugar de un feliz reencuentro porque sus brazos y puertas se abrirán de par en par cuando todo haya pasado.

Ahora nos piden responsabilidad. Los comentarios de apoyo no se han hecho esperar y son muchos los que explican que este aviso se tiene que extender a todos los pueblos de La Rioja. El objetivo es proteger a su población en una Rioja envejecida en muchos municipios.