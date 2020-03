Entre las actuaciones registradas durante el fin de semana, la Policía Local de Logroño ha destacado el comportamiento cívico y de buena ciudadanía ofrecido por una persona que entregó a los agentes un sobre encontrado en un supermercado que contenía 850 euros, lo que ha permitido que le fuera reintegrado a su propietaria.

¿Qué hacer si encuentras dinero en la calle?

Cuántas veces nos hemos encontrado dinero en la calle, bien un billete o una moneda en el suelo. Por las oficinas de objetos perdidos de cada ciudad pasan todo tipo de relojes, móviles, carteras, joyas... lo que quiere decir que existen ciudadanos bondadosos, honrados y cívicos. Aunque no siempre ocurre. Se ha conocido en España la detención de personas tras haber encontrado altas cantidades de dinero junto, por ejemplo, a un cajero, como una mujer de 69 años que no los devolvió hasta que la policía la identificó por las cámaras y se presentó en su casa.

Si te resulta complicado acudir a una oficina de objetos perdidos, se puede entregar a un agente de policía. Estamos en la obligación de entregar cualquier objeto o dinero extraviado, el artículo 253 del Código Penal sanciona no hacerlo. Expone: "Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido... ". Asimismo, si sucede por un error bancario o recibimos una transferencia de algún depositante en nuestra cuenta corriente, estamos obligados a devolverla siempre que la cuantía de lo recibido supere los 400 euros.

El Código Penal es el encargado de castigar este delito, pero la obligación parte del artículo 615 del Código Civil: "El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo." Las ciudades tienen sus oficinas de objetos perdidos para que los legítimos dueños puedan recuperarlos. Queda registrada la persona que entrego las pertenencias así como la fecha y hora de la entrega, el lugar donde se encontró y otros datos facilitando una copia conforme de que se ha realizado el depósito. En el caso de que aparezca el propietario, la persona que encontró el objeto o el dinero tiene derecho a recibir como recompensa un 10% de su valor, aunque si se trata de un objeto que vale más de 12 euros la recompensa será del 5%. Si el dueño no aparece y transcurren dos años del objeto hallado, se entrega a la persona que lo encontró.