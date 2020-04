Varios Ayuntamientos del PSOE en La Rioja lucirán banderas a media asta por los fallecidos de COVID-19

Esta semana el alcalde de Vila-real destapaba una supuesta circular del PSOE contra el luto por las víctimas del coronavirus. José Benlloch discrepaba en un pleno municipal de esta directriz, que luego enmarcó en una conversación de WhatsApp. De hecho, y según reconocía en público este alcalde, un grupo de dirigentes socialistas han pedido a los municipios donde gobiernan no mostrar su duelo.

POLÉMICA CIRCULAR POR EL DUELO VÍCTIMAS DEL COVID-19

Así lo reconoció este miércoles Benlloch durante un pleno telemático celebrado, aunque advertía que él no seguía esta premisa. "El PSOE ha generado cierto debate en esta cuestión, incluso ha enviado una circular para que los pueblos gobernados por el Partido Socialista no mostráramos duelo en estos momentos", explicaba. Este viernes, Benlloch, limitaba la circular del Partido Socialista en la que solicita no izar banderas a media asta en señal de duelo por las víctimas del Covid, al ámbito de la provincia de Castellón. Desmarcaba así de esta postura tanto a la dirección regional como a la nacional. "Ni Pedro Sánchez ha enviado ninguna circular ni me consta que Ximo Puig haya enviado ninguna circular. Éste fue un debate provincial", ha explicado el alcalde.

ALFARO YA ONDEA SUS BANDERAS A MEDIA ASTA POR LAS VÍCTIMAS DEL CORONAVIRUS

En La Rioja, y según ha podido saber COPE Rioja, los Ayuntamientos de Arnedo y Alfaro, ambos gobernados por los socialistas Javier García y Julián Jiménez Velilla, han aprobado una petición del Partido Popular a la junta de portavoces para que a partir del próximo lunes (en Alfaro desde este mediodía) las banderas en sus consistorios ondeen a media asta en señal de duelo y respeto por los más de 20.000 fallecidos en España por el avance del coronavirus.

A partir del próximo lunes ,el Ayuntamiento de Arnedo lucirá sus banderas a media asta ,gracias a la petición del Partido Popular la junta de portavoces y en señal de respeto ha los más de 20.000 fallecidos que llevamos hasta ahora por el COVID-19 en nuestro país. — populares arnedo (@popularesarnedo) April 18, 2020

Mientras dure el estado de alarma, las juntas de portavoces de ambos Ayuntamientos han decidido reunirse una vez por semana. Se da la circunstancia de que en las dos ciudades, y según destacaban sus regidores esta misma semana, todos los grupos políticos municipales han mostrado unidad y colaboración en la actual situación. Javier García gobierna con mayoría absoluta, mientras que Jiménez Velilla lo hace con el apoyo del único concejal de Izquierda Unida.