Valdezcaray estrena la temporada con una jornada de puertas abiertas y una estación renovada: Todo lo que tienes que saber sobre su apertura

La Estación de Esquí Valdezcaray abrirá este viernes, 26 de diciembre, una nueva temporada con la celebración de una jornada de puertas abiertas. Tal y como ha informado el Gobierno riojano, la tradicional jornada permitirá a riojanos y visitantes disfrutar del primer día de actividad en la estación, que estará operativa en horario de 9:00 a 17:15 horas. Durante la jornada, el acceso será gratuito.

Instalaciones y servicios disponibles

Para este primer día, la estación contará con tres pistas abiertas (Principiantes, La Cascada y Salegares Verde) y cuatro remontes en funcionamiento (La Cascada, Valdezcaray, Salegares y Principiantes), aunque siempre "en función de las condiciones de nieve y seguridad". El Gobierno regional ha descrito Valdezcaray como "una estación pensada para el público familiar y para quienes desean practicar los deportes de invierno sin realizar grandes desplazamientos, en un entorno natural privilegiado en el corazón de la Sierra de la Demanda".

Las personas que no dispongan de tarjeta RFID para el acceso deberán adquirirla por tres euros, y podrán contratar de forma opcional el seguro de asistencia médica por 2,50 euros. También estarán disponibles los principales servicios, como las escuelas de esquí, la cafetería, el alquiler de material, la ludoteca o el centro médico, "con el objetivo de ofrecer una experiencia completa desde el primer día de la temporada".

Valdezcaray Estación de esquí de Valdezcaray

Un plan de inversiones para el futuro

El inicio de la temporada, según el Ejecutivo regional, "coincide con el despliegue del Plan de Intervención e Inversiones en Valdezcaray 2025-2027". Este plan, ha relatado, "tiene como objetivo reforzar la viabilidad a medio y largo plazo de Valdezcaray, avanzar hacia una estación más sostenible y menos vulnerable a las circunstancias climáticas, y garantizar unos estándares elevados de seguridad, calidad y servicio para los usuarios".

Dentro de este marco, se ha llevado a cabo una renovación integral del sistema de nieve producida, con la incorporación de doce nuevos cañones y la sustitución de otros 47, completando su automatización total. También se ha acometido la revisión de los telesillas y la renovación de los vehículos de las líneas de La Cascada, Valdezcaray y Salegares para reforzar su fiabilidad.

La preparación de pistas se ha optimizado con dos nuevas máquinas pisa pistas con GPS. A ello se suman mejoras como un nuevo alquiler de esquís a pie de pistas con más de cuatrocientos equipos nuevos, un nuevo centro médico, un bar-quiosco en la cota 1.500 y la instalación de más de 350 metros de paravientos.

Valdezcaray Valdezcaray

Finalmente, se han ejecutado actuaciones en seguridad, como la habilitación de un helipuerto para evacuaciones. Toda la información actualizada sobre el estado de las pistas puede consultarse en la web oficial www.valdezcaray.es y en sus perfiles de redes sociales.

Además, para seguir en directo la situación de la estación puedes consultar su situación en tiempo real, a través de sus cámaras.