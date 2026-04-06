Valdezcaray echa el cierre a una de sus mejores temporadas: Un recurso deportivo que se ha convertido en motor económico para La Rioja

La estación de esquí de Valdezcaray pone punto y final a la temporada este Lunes de Pascua. A pesar de ser la última jornada, la estación riojana abría con siete de sus 26 pistas disponibles, lo que supone un total de 8,39 kilómetros esquiables, con espesores de nieve de hasta 70 centímetros. El gerente de la estación, Carlos Pérez, describía en COPE Rioja la jornada como "un día precioso, soleado, sin viento" y con poca afluencia, lo que ha permitido a los últimos esquiadores disfrutar de una experiencia "maravillosa, con tranquilidad y paz".

Se cierra la temporada y ahora a trabajar y a esperar ya la próxima Carlos Pérez Gerente Valdezcaray

WebCam Valdezcaray Estación de esquí Valdezcaray

abierta desde el pasado 26 de diciembre

El balance de esta campaña ha sido muy satisfactorio. Valdezcaray ha logrado abrir de forma ininterrumpida desde el pasado 26 de diciembre, un hito que no se producía en temporadas anteriores. Carlos Pérez ha confirmado que, a falta del balance oficial, "la temporada ha sido claramente mejor que las anteriores, con un crecimiento importante en cuanto a visitantes y días de apertura".

Las claves de una campaña de éxito

Una de las claves de este éxito ha sido la importante inversión en mejoras realizada gracias al apoyo del Gobierno de La Rioja y del Ayuntamiento de Ezcaray. En concreto, la renovación del sistema de producción de nieve ha sido fundamental. "Este año ha sido un año de poca nieve en la Sierra de la Demanda", ha explicado Pérez, añadiendo que "si no hubiera sido por el sistema de nieve, hubiéramos tenido problemas para iniciar la temporada".

WebCam Valdezcaray Estado de Valdezcaray en este Lunes de Pascua

Un motor económico para la región

Valdezcaray se consolida no solo como un destino para familias, su público más habitual, sino también para esquiadores expertos gracias a sus pistas negras y zonas fuera de pista. Aunque los visitantes principales siguen siendo los riojanos y vascos, el gerente ha destacado un incremento de otros mercados como "Burgos, Navarra, Valladolid, Barcelona, Madrid". Este flujo de visitantes convierte a la estación en un pilar fundamental para la economía local durante el invierno.

Esto es un motor económico para toda la comarca, y incluso, me atrevería que decir, para la región" Carlos Pérez Gerente Valdezcaray

La estación es "un motor económico para toda la comarca, y incluso, me atrevería que decir, para la región", ha afirmado Pérez. Según el gerente, Valdezcaray es una "joya" y un "atractivo muy grande" que impulsa a las pymes locales en una época del año con menor afluencia turística.

Mirando a la próxima temporada

Aunque la temporada de esquí ha terminado, el trabajo en Valdezcaray no se detiene. El equipo ya está planificando las mejoras e inversiones para los próximos meses. "Aquí, aunque se cierre la estación para práctica del esquí, no descansamos nunca", ha señalado el gerente.

Nuestro objetivo no es solo tener una buena temporada, sino construir una estación más sólida año tras año" Carlos Pérez Gerente Valdezcaray

El enfoque no está solo en las cifras, sino en la percepción de los usuarios. Carlos Pérez ha destacado la importancia de indicadores como "la satisfacción, la fiabilidad, la seguridad" y la experiencia general. "Nuestro objetivo no es solo tener una buena temporada, sino construir una estación más sólida año tras año", ha concluido.

Una estación de esquí con un claro retorno económico de más de 25 millones de euros gracias a los más de 120.000 esquiadores que la visitan cada temporada.