La vacuna de AstraZeneca muestra una eficacia del 79%, según nuevos ensayos

Un estudio en fase 3 de la vacuna de Oxford-AstraZeneca, llevado a cabo en los Estados Unidos, Chile y Perú, muestra que la vacuna tiene una eficacia comparable en todas las edades, según informa la farmacéutica este lunes.

El ensayo, en el que participaron 32 mil voluntarios, mostró que la vacuna tiene una eficacia media del 79% frente a la COVID-19 sintomática y previene al 100% la enfermedad grave y muerte. Los resultados se añaden a las conclusiones de estudios previos y también indican que no hay relación entre la vacuna y los coágulos.

#OxfordVaccine good news.



Further study of the #OxfordVaccine in US populations shows that the vaccine remains highly effective and safe, preventing severe disease & death from #COVID19.