Universidades de Campus Iberus piden en Logroño una financiación adecuada y defienden las alianzas

Las cuatro universidades públicas españolas del Campus de Excelencia Internacional Campus Iberus -La Rioja, Pública de Navarra, Zaragoza y Lleida- piden una financiación adecuada para el desarrollo de sus proyectos, para lo que también creen importante las alianzas como esta alianza estratégica del valle medio del Ebro.

Así lo ha explicado este jueves el presidente de Campus Iberus y rector de la Universidad de La Rioja (UR), Juan Carlos Ayala, en el acto de apertura del curso de estas cuatro universidades, celebrado en Logroño, y que ha tenido como protagonista la lección inaugural a cargo del director de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, el catedrático Luigi Moio.

Ayala ha destacado la importancia de este consorcio de universidades, que "hemos sabido encontrar nuestro nexo" para acometer, juntas, proyectos de internacionalización e investigación que, por separado, hubiera sido, ha dicho, más complicado. Ha reconocido que no ha sido fácil para las universidades optar a los fondos Next Generation porque no estaban preparadas para los consorcios universitarios y lo han tenido que solicitar por separado.

Las universidades "se hacen más fuertes si cooperan entre ellas", lo que, según ha indicado, ha demostrado Campus Iberus, ha asegurado.

A este respecto, las universidades de Zaragoza, Lleida, Pública de Navarra y La Rioja "están comprometidas con el progreso de su comunidad autónoma, a través de la formación, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento", ha subrayado Ayala.

Sin embargo, para Campus Iberus es importante una financiación adecuada porque "invertir en la universidad española es invertir en presente y futuro de las personas y nuestro país", ha dicho.













