Unai Sordo: "Los trabajadores no tenemos que pagar la crisis, la inflación y el beneficio empresarial"

El secretario general de CCOO está hoy en La Rioja para impulsar la campaña “Salario o Conflicto”, organizada conjuntamente con UGT. Unai Sordo acusa a las empresas de querer repercutir en los trabajadores, exclusivamente, los efectos de la inflación.

Con la vista puesta en la manifestación que han organizado, en Madrid, el próximo 3 de noviembre, el secretario general de CCOO ha reiterado que hay que repartir los costes del alza de los precios que está provocando la inflación, con subidas razonables de los salarios a primeros de año. Para ello, Unai Sordo ha exigido a la patronal que desbloquee la negociación colectiva.

Sordo ha asegurado, en Logroño, que la huelga, la conflictividad y las movilizaciones no es escenario al que quiere llegar este sindicato, pero "toca el conflicto" allí donde no sea posible alcanzar acuerdos en la negociación colectiva de los salarios. Ha reconocido que hay pymes o pequeños autónomos que atraviesan "dificultades", pero, ante las recientes afirmaciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, de que no sabe de donde sale que los empresarios se están forrando, ha dicho que "los excedentes empresariales no se los inventan los sindicatos y deben repercutir en los trabajadores ante una inflación desbocada".

El secretario general de CCOO ha calificado de "trampa" una bajada generalizada de los impuestos, ya que una menor recaudación provocaría más deuda pública y, posteriormente, recortes en gasto social.

También ha defendido que el SMI tiene que llegar al 60% de la media salarial del país y, en relación a las pensiones, ha dicho que es "posible, sostenible y legítimo subir todas las pensiones en función de como evoluciona la inflación media del país, por ley y porque España tiene un sistema de pensiones contributivo".

Esta tarde, a las 18,30h. en la Casa de la Cultura de Arnedo, Unai Sordo presentará su último libro 'Los sindicatos y el nuevo contrato social. Cómo España salió del ERTE'.