Una niña ucraniana conmueve al mundo con su voz: Amalia canta ‘Let It Go’ en un búnker de Kiev

Amalia ha conmovido al mundo desde su búnker de Kiev: lo ha hecho con una conmovedora interpretación de la canción Let It Go de la película Frozen. El vídeo es uno de los más compartidos en redes sociales en las últimas horas como muestra de apoyo a los refugiados y a las víctimas civiles en el conflicto.

La brutal comparación entre la dulzura de la canción infantil Let It Go con la frialdad y desolación del búnker donde la niña canta se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales.

El vídeo fue grabado por Marta Smekhova, que asegura contaba con el permiso de los padres de la menor, y subido a su cuenta de una red social. "Desde la primera palabra, en el refugio antiaéreo o búnker hubo un completo silencio para que la niña cantara la canción".

Todos dejaron de lado lo que estaban haciendo y escucharon la canción de esta chica, que simplemente irradiaba luz… incluso los hombres no pudieron contener las lágrimas», relata Semkkhova en su página. La publicación es del 3 de marzo, aunque no está claro cuándo fue grabado ni la localización del refugio donde canta Amelia.