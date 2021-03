Una mujer de 85 años continúa con su brazo roto 18 meses después de cancelar la operación debido al COVID

Según recoge el Daily Mail, Mary Murch de 85 años ha tenido un brazo roto durante 18 meses después de que se cancelaran tres operaciones previstas. Esta mujer no ha podido usar su brazo derecho al romperse en septiembre de 2019 un implante de metal que sujetaba los huesos. Su brazo está ahora tan hinchado que es necesario su apoyo en un cabestrillo durante todo el día.

Asegura al periódico británico que "siente un dolor insoportable si accidentalmente se golpea el brazo".

