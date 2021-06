Una cabra se convierte en la madre adoptiva de un corzo de veinte días 'rescatado' en un canal

Una cabra de Granja Escuela El Carrascal se ha convertido en la 'madre adoptiva' de corcino de unos 20 días que fue recogido en el monte. Forma parte de un proyecto del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Fombera:

María Palacios recibió una llamada del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Rioja. Necesitaban una madre adoptiva para un corcino de veinte días. Un chico lo recogió en un canal al pensar que estaba solo y necesitaba ayuda pero fue un error fruto del desconocimiento.

En Granja Escuela El Carrascal, ubicada en Entrena (La Rioja), están preparados para sacarle adelante. Una cabra ya le ha 'adoptado' y le amamanta como a uno más. No te pierdas las imágenes de esta 'adopción':

Las mamás corzas dejan a sus crías escondidas mientras se están alimentando, o simplemente en días de calor los dejan a la sombra para que estén tranquilos, no se alejan mucho de ellos, y aunque no las veamos siempre están ahí. No hay que olvidar que al corzo se le conoce como “el duende el bosque” por su carácter huidizo y reservado.

Por lo tanto, María nos explica que si encontramos un corcino, no debemos tocarle porque nuestro olor puede hacer que la madre lo rechace.

En Granja Escuela El Carrascal el amor a la naturaleza es su pilar fundamental así que ésta no es la primera experiencia en este sentido. María Palacios recuerda que ya 'acogieron' a Matilde, una ardilla que ya ha vuelto a trepar por los árboles:

Un amor a la naturaleza que Granja Escuela El Carrascal transmite a los más pequeños. Reciben visitas pero la pandemia les ha obligado a adaptarse y ahora 'la granja' se traslada a los coles:

Granja Escuela El Carrascal seguirá cuidando de la naturaleza y transmitiendo su amor por los animales.