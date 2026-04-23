El último baile de Jesús Ángel Ruiz, joyero: "Están hechas con mucho cariño. Las joyas, elaboradas con diferentes verduras, perduran por años, aunque tienen un pequeño deterioro en el color"

El joyero Jesús Ángel Ruiz ha vuelto a sorprender en las Jornadas Gastronómicas de la Verdura de Calahorra con su original propuesta: joyas elaboradas con verdura. Para la edición número 30 del evento, el artesano ha creado 30 piezas únicas que rinden homenaje a los trabajadores del campo. Sin embargo, esta colección tiene un significado especial, ya que ha anunciado que, tras 12 años de tradición, esta podría ser su última colección.

Ayuntamiento de Calahorra Jesús Ángel Ruiz, joyero (a la izquierda de la imagen)

El secreto de las joyas vegetales

La principal característica de estas creaciones es su autenticidad. El propio autor explica que no se trata de imitaciones, sino que las piezas "se hacen con la propia verdura, con tratamientos suficientes para poder utilizarla". El proceso de elaboración es minucioso y consiste en deshidratar las verduras, aplicarles un tratamiento insecticida y protegerlas con lacas, barnices o resinas especiales. Este método garantiza su conservación, aunque Ruiz matiza que, al ser algo orgánico, pueden experimentar un "ligero deterioro, sobre todo en el color".

A pesar de su naturaleza orgánica, las joyas están diseñadas para perdurar. "Van a perdurar durante años y, aunque pierdan un poquito de color, no van a perder ese encanto y esa frescura de ser algo natural", asegura el joyero. No requieren un mantenimiento especial por parte del propietario, más allá de un manejo cuidadoso debido a su volumen y delicadeza, ya que la conservación principal la ha realizado el propio artesano durante su creación.

Es mi última colección porque todo tiene un principio y un final" Jesús Ángel Ruiz Joyero

El adiós a una tradición

Para esta colección, que se podrá ver en la pasarela de la Ciudad de la Verdura, se han utilizado hojas de col lombarda, que ofrecen un resultado "impresionante", según el autor. Como novedad, este año ha introducido la hoja de cardo, que, una vez deshidratada, adquiere una finura y consistencia espectaculares que permiten utilizarla sin miedo. El resultado, en palabras de Ruiz, ha sido "espectacular".

Tras una docena de años y una notable evolución en su trabajo, Jesús Ángel Ruiz ha confirmado que esta será su última colección. "Es mi última colección. Llevo unos cuantos años, llevo una evolución que hemos visto todos y este año toca su fin porque todo tiene un principio y un final", ha declarado. El artesano considera que es el momento adecuado para "dejar paso a otras personas que quieran hacer, o bien lo mismo, o bien otras cosas que puedan enriquecer estas jornadas".

Que ellas marquen tu personalidad o que tú les des personalidad a ellas" Jesús Ángel Ruiz Joyero

Piezas de autor para lucir con personalidad

Aunque el objetivo principal de la colección no es la venta, las piezas están disponibles para quien desee adquirirlas. Se trata de joyas asequibles, con un precio máximo de 200 euros, pero no aptas para todos los públicos. Son "piezas muy atrevidas, con mucho volumen", diseñadas para personas que se atreven a llevar algo único. Como concluye el propio joyero, lo importante es "llevarlas sin miedo y con las ganas de de llevar algo único y algo especial", dejando que las joyas marquen la personalidad o viceversa.