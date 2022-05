El verano está a la vuelta de la esquina, y los pronósticos de viajes por vacaciones son mucho más optimistas que durante los últimos dos años gracias a la ausencia o relajación de restricciones sanitarias en muchos de los destinos preferidos por los españoles. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, los viajes de los españoles han aumentado un 111,5 %, por lo que es de esperar que el buen clima traiga la tan esperada recuperación del turismo este mismo verano a nivel internacional.

Gran parte de los españoles aprovechará el verano para realizar los viajes que tanto tiempo llevaban postergando, entre ellos los codiciados viajes al extranjero que tanto se han hecho esperar por las restricciones Covid-19 internacionales. La hora de planificar el viaje por fin ha llegado y por supuesto, lo primero que harán los viajeros será revisar las redes sociales y las distintas plataformas de planificación de viajes para buscar los mejores destinos y precios. Las nuevas tecnologías están íntimamente relacionadas con los nuevos hábitos de viaje, tanto en la planificación como en la propia experiencia, sobre todo en viajes internacionales en los que muchos usuarios podrían necesitar herramientas adicionales para poder disfrutar de la experiencia.

A pesar de la apertura de muchos países al turismo durante este verano, sigue existiendo un motivo de discordia por el cual aún muchos españoles encuentran dificultades a la hora de viajar al extranjero: el idioma.

El nivel de inglés en España









Los idiomas son la asignatura pendiente de muchos españoles. Según datos del último informe EF EPI 2021, España se encuentra a la cola de los países europeos en cuanto a nivel de inglés se refiere, posicionándose en el puesto 25 de los 35 países europeos analizados.

Esto es un gran problema para muchos viajeros que abandonan sus fronteras con la idea de conocer otras culturas y que no cuentan con los recursos para comunicarse correctamente con los nativos, lo que puede llevar a malentendidos con la población local.

La desventaja de los viajeros al no saber un idioma no acaba en la interacción con los nativos, si no que además puede producir grandes confusiones a la hora de interpretar la cartelería tanto en carreteras como en aeropuertos, y locales. El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y por este motivo interpretar correctamente los mensajes de los carteles es imprescindible.

Dispositivos electrónicos para viajeros

En este sentido, existen dispositivos electrónicos capaces de solventar esta problemática mediante la traducción instantánea de un idioma a otro. Este es el caso de Vasco Electronics, que cuenta con dispositivos de traducción instantánea para viajeros.

“La mayor prioridad de los traductores de Vasco es romper la barrera idiomática a la hora de viajar y crear seguridad en aquellos turistas que quieran disfrutar de una experiencia única de forma totalmente libre, sin verse obligados a contratar ciertos servicios que no desean por el miedo a enfrentarse al idioma” explica Maciej Goralski, director general de Vasco Electronics.

El Traductor Vasco M3no sólo permiten una traducción del 96 % de precisión para la comunicación con hasta el 90% de la población mundial, si no que además cuenta con un sistema de detección del lenguaje escrito que permite la traducción de fotos para poder comprender letreros, menús de restaurantes o cualquier otro tipo de lecturas.

Este dispositivo también procura de Internet gratis e ilimitado en 200 países a todos los usuarios, no será necesario estar cerca de una señal WiFi en todo momento.