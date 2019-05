El Tribunal Supremo absuelve al hombre condenado a 19 años por una denuncia falsa de abusos a menores

El Tribunal Supremo ha absuelto a un hombre condenado a 19 años por una denuncia falsa de abuso sexual hacia dos menores que nunca llegaron a reconocer los hechos. Según ha informado este hombre en un comunicado, los hechos denunciados tuvieron lugar en 2013, durante la celebración de una fiesta rociera con más de 500 asistentes en el municipio riojano de Arrúbal, a escasos metros de los padres de las menores, mientras el acusado jugaba con sus propios hijos y las hijas de éstos.

M.M.H. fue detenido una semana después tras la interposición de una denuncia falsa por parte de los padres de las supuestas víctimas, ha asegurado el procesado, quien ha recordado que ha colaborado en todo momento con la justicia a la hora de esclarecer estos hechos. Así, ha insistido en que "todo había sido un montaje" por parte de su ex mujer quien, días después del suceso, interpuso una demanda de divorcio y una denuncia por malos tratos, "por unos hechos que supuestamente ocurrieron diez años antes y fueron archivados en instrucción".

"A pesar de todos los indicios por denuncia falsa, en junio de 2018 la Audiencia Provincial de Logroño dictó sentencia condenatoria de 19 años de prisión para el acusado y su inminente privación de libertad, en base a los testimonios de referencia de los padres de las presuntas víctimas, quienes en ningún momento recordaban nada de lo denunciado ni reconocieron los hechos", ha lamentado.

Tras cinco años de investigación, la defensa desarrollada por el abogado Juan Gonzalo Ospina, demostró ante el Alto Tribunal que "durante el juicio se vulneraron todas las garantías jurídicas del acusado". El bufete de Ospina Abogados ha constatado que "no se permitió practicar ningún tipo de prueba pericial, se impidió que la defensa interrogase a las menores bajo la tutela pertinente, no se respetó la presunción de inocencia del procesado y evidencias sobre el motivo espurio de su ex pareja y parte demandante".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo estimó el pasado mes de abril el recurso de casación interpuesto por Ospina y absolvió al acusado de los delitos de abuso sexual, por lo que fue puesto en libertad tras un año de prisión preventiva.

M.M.H. ha lamentado que se ha visto obligado a soportar cuatro años de visitas tuteladas a sus hijos en un punto de encuentro familiar, tener que firmar en un juzgado cada quince días, pasar seis meses en una prisión de La Rioja donde sufrió "represalias de otros internos", fue despedido de su trabajo y "estigmatizado socialmente por un delito que ha quedado acreditado" que nunca cometió. También ha criticado que, a pesar de que lleva 33 días en libertad, aún no ha podido ver a sus hijos porque su ex mujer no se lo permite.