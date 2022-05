PP: "El trazado para la variante de Rincón de Soto proyectado por el Gobierno de Sánchez es un despropósito"

El diputado regional del PP de La Rioja, Carlos Cuevas, ha afirmado que "variante ferroviaria de Rincón de Soto sí; sacar el tren del casco urbano, pero no de espaldas a los rinconeros y sin escuchar a nadie; una variante que discurra por donde sea mejor para todos y provoque menos afecciones medioambientales y agrícolas".

"Estamos ante un despropósito. Se quieren cargar la franja de terreno más rica del municipio con una variante ferroviaria no ya de 5 kilómetros, sino de 9 kilómetros. Por el norte hay más afecciones medioambientales y económicas, la DOP Peras de Rincón de Soto se verá más afectada, habrá más ruidos y molestias, habrá que construir un talud en esa zona próxima al Ebro", ha añadido.

En este sentido, Cuevas ha avanzado que "seguiremos apoyando al Ayuntamiento de Rincón de Soto y a todos los rinconeros, presentando iniciativas parlamentarias, tanto en el Parlamento de La Rioja como en las Cortes Generales para evitar este despropósito".

Carlos Cuevas ha realizado estas afirmaciones este martes, en una rueda de prensa en la que, junto al alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paul, se ha referido a las últimas novedades con respecto a la futura variante ferroviaria de la localidad, cuyo proyecto ha sido recientemente adjudicado por ADIF.

En este sentido, ha recordado que este proyecto prevé que la variante discurra "al norte del municipio, entre el río Ebro y el propio casco urbano, ocupando así la franja de terreno más valiosa desde el punto de vista agrícola". "No se ha querido escuchar a los rinconeros, que en 2019 votaron mayoritariamente al Partido Popular, que ya dijo entonces que quería escuchar la opinión de los vecinos sobre esta actuación", ha resaltado.

Carlos Cuevas ha apuntado que "tiene todo el sentido hacerlo por el sur del casco urbano, porque los terrenos son menos interesantes desde el punto de vista agrícola y porque en su momento ya se planteó que el desdoblamiento de la carretera N-232 se realizase por el sur". "Parece lógico crear un corredor de infraestructuras que pise sólo una parte del territorio y no todo", ha señalado.

Ha incidido en que "hoy, en Rincón de Soto, va a tener lugar un encuentro en el que, a modo de mitin socialista, van a participar la delegada del Gobierno y secretaria de Organización del PSOE de La Rioja, María Marrodán, y el director general de Infraestructuras, Vicente Urquía, convocado a traición".

Así, ha señalado que "ambos mantuvieron el pasado viernes un encuentro con el Alcalde, pero se les olvidó comentarle que hoy, apenas cuatro días después, visitarían su municipio para explicar cuestiones relativas a la variante y el proyecto en un acto convocado a tal efecto". "No es de recibo tal desprecio al representante de todos los rinconeros.

Participan de forma política y partidista en este acto, aunque no lo organicen ellos, y tratarán de justificar lo injustificable: no querer escuchar previamente a los rinconeros", ha lamentado. El diputado regional del PP de La Rioja ha apuntado que "presumiblemente, una vez más, el PSOE tire de propaganda y hoy digan en Rincón de Soto que el año que viene, poco menos, pondrán la primera piedra de esta obra, la realidad es que el proyecto se adjudicó en abril con un plazo de redacción de 15 meses". "En el mejor de los casos -ha dicho-, no estará listo antes de julio de 2023, lo tendrán que aprobar el Ministerio y ADIF para, posteriormente, licitarlo, adjudicarlo y comenzar las obras. Complicado que todo esté antes de mayo de 2023, que es lo que pretende el PSOE llegar a las Elecciones con la apariencia de que las obras han comenzado".

Por su parte, el alcalde de Rincón de Soto, Carlos Paul, ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez haya decidido, sin escuchar a los rinconeros, que la variante ferroviaria se construya al norte del caso urbano, casi con el doble de longitud y un aumento de la velocidad de paso bastante considerable, alrededor de 220km/h". Ha apuntado que "al incremento de las molestias y del ruido para los vecinos de esa zona, se suma el hecho de que, tal y como sostiene un informe de la CHE, la variante discurriría por una zona inundable". Del mismo modo, ha detallado que los terrenos agrícolas de esa zona del municipio están reservados para el cultivo de peras, así como de otros árboles frutales y hortalizas, "por lo cual su impacto medioambiental sería considerable".

Carlos Paul ha criticado que no se haya atendido la opción defendida por el Ayuntamiento de la localidad, que optaba por que la variante discurriera al sur del municipio "aprovechando el proyecto de desdoblamiento de la N-232 y el estudio ambiental que ya está en marcha y que podría aprovecharse para esta actuación". Igualmente, ha revelado que, "tras varios intentos, la Delegación del Gobierno en La Rioja y el propio Ejecutivo han amenazado con posibles denuncias si el Ayuntamiento promueve una consulta entre los vecinos para conocer su opinión sobre esta actuación". "No queremos meternos en competencias del Estado, pero sí queremos que se escuche la opinión de los vecinos", ha finalizado.