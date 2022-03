El torero arnedano Diego Urdiales intervenido en Calahorra de una cornada interna sufrida en las Fallas

El torero riojano Diego Urdiales ha sido intervenido hoy de la cornada interna, de menor gravedad, que sufrió el pasado jueves 18 en la quinta corrida de las Fallas de Valencia y que no fue estimada en su momento.



La intervención se ha llevado a cabo en el hospital de Calahorra (La Rioja) a cargo de Eduardo Monsalve, que ha procedido a reparar los daños producidos en la fascia de la cara interna del muslo izquierdo, rota por el cuerno del toro de Victoriano del Río aunque sin que llegara a producir desgarros en la piel.



El percance, de los que en el argot taurino se conocen como "cornadas internas", no solo no impidió a Urdiales estoquear a ese segundo toro de su lote sino que el torero se desplazó para actuar el siguiente 19 de marzo en la plaza de Arnedo, su ciudad natal, donde cortó dos orejas y salió a hombros junto a Morante de la Puebla y Juan Ortega.



Como ha asegurado a Efe el propio torero, los médicos le han recomendado varios días reposo y la aplicación de un vendaje compresor en el muslo para rematar la recuperación, lo que, en principio, no le impedirá hacer el paseíllo el próximo sábado en el festival anunciado en el coso zaragozano de Ricla.