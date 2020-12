Los colegios profesionales de Economistas y Graduados Sociales de La Rioja han hecho público un comunicado de prensa conjunto en el que lamentan "los problemas generados esta última semana, la inseguridad producida o la posible pérdida de derechos de los administrados" en la tramitación de diversas ayudas concedidas por la ADER, la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja. Unos hechos que, en su opinión, "dejan en una situación de incertidumbre a muchos usuarios de la agencia".

Tras coincidir con el gerente del citado organismo en que "ha sido un momento histórico en la cuantía del reparto de fondos", los profesionales lamentan el "abrupto" cierre de plazos"que ha causado graves perjuicios a nuestros colegiados y a sus clientes". Una circunstancia "ante la que no podemos permanecer impasibles".

El Plan de Rescate incrementa su dotación hasta los 15 millones de euros tras recibir 4.154 solicitudes El plazo para presentar las solicitudes para las ayudas se ha cerrado, una vez que se han agotado los 8,5 millones de euros consignados inicialmente 30 nov 2020 - 12:10

A continuación el texto íntegro de la nota de prensa:

"Ante los acontecimientos sucedidos la última semana con relación a la tramitación de diversas Ayudas de la ADER, los colegios de Graduados Sociales y Economistas de La Rioja consideramos que no podemos permanecer impasibles ante la situación. El cierre del plazo de presentación de subvenciones del pasado martes de forma abrupta ha causado graves perjuicios a nuestros Colegiados y a sus clientes, que creyendo que podían presentar las solicitudes hasta el 15 de diciembre según disponía la Resolución de ADER de 28 de octubre de 2020, se han encontrado con que no ha sido posible su presentación a partir del 25 de noviembre. Así mismo, la publicación el 27 de noviembre de una nueva Resolución con la apertura de otra línea de subvenciones también ha ocasionado diversos problemas. El pasado viernes se vivió una jornada de vértigo, donde existían dudas sobre la forma de cálculo de la bajada de ventas del 30% en el año 2020 respecto al año anterior, marco objetivo para poder solicitar la subvención. Así mismo, la Resolución no establecía su fecha de entrada en vigor. Estas y otras circunstancias provocaron que el mismo viernes por la tarde la web de la ADER dejara un tiempo de estar operativa, y que al día siguiente el Gerente acordara el cierre de la convocatoria por haberse cubierto previsiblemente los fondos. Dicho cierre se ha publicado el lunes día 30 de noviembre en el Boletín Oficial de la Rioja con efectos del sábado 28 de noviembre. Después de escuchar la comparecencia del Gerente de la ADER, coincidimos con él en que ha sido un momento histórico en la cuantía del reparto de fondos. Todo un éxito de la ADER en ayudas a repartir y en número de solicitantes. Ahora toca trabajar para adjudicarlas y pagarlas lo antes posible, puesto que son muy necesarias y urgentes. No obstante, desde ambos Colegios lamentamos los problemas generados esta última semana, la inseguridad producida, la posible pérdida de derechos de los administrados, y que dejan en una situación de incertidumbre a muchos usuarios de la ADER. Y nos brindamos una vez más para prestar la ayuda necesaria en el establecimiento de normas de subvenciones claras, objetivas y que no provoquen el malestar de unos beneficiarios que precisan, ahora más que nunca, objetividad, transparencia y buen hacer por parte de nuestra Administración".