TOP Local: 25 playas que ver desde un barco este verano

1. LOGROÑO. Las 25 playas del litoral español que debes conocer desde un barco este verano

Después del aislamiento domiciliario al que hemos estado obligados durante los últimos meses, ¿qué mejor manera de disfrutar en familia o con amigos que viajando en un barco donde el distanciamiento social y la sensación de libertad están asegurados?.

2. ZARAGOZA. La fuerza de los abrazos tras cuatro meses separados

Mientras algunas zonas de Aragón se ven obligadas a volver a la Fase 2 por culpa de los rebrotes, en otras se viven algunos de los momentos más esperados. Esta semana, han podido reencontrarse familias que viven separadas entre distintas comunidades, e incluso países, que no han podido verse hasta que no se ha levantado el estado de alarma. La libertad de movimientos ha permitido que algunos aragoneses que viven fuera hayan podido, por fin, volver a ver a los suyos.

3. SEVILLA. Plazas de aparcamiento para mujeres: la polémica medida de Osuna para que se sientan seguras por la noche

La alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, ha visitado recientemente las obras del nuevo parking situado en terrenos municipales anexos a las urgencias del Hospital de la Merced, en Osuna, y que comenzaron el pasado mes de febrero.

Unos aparcamientos que la alcaldesa ha explicado que eran muy necesarios. Este estacionamiento, con más de 8.000 metros cuadrados, cuenta con 300 plazas.

4. ASTURIAS. Pedro Sánchez felicita al Real Oviedo Femenino

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al Real Oviedo Femenino.

El Real Oviedo Femenino cumple cuarenta años. El club, fundado en junio de 1980 con la denominación de Oviedo Moderno, está de cumpleaños. La entidad de fútbol femenino está recibiendo numerosas felicitaciones durante esta jornada de miércoles. Sin duda, la de mayor relevancia la ha protagonizado el presidente del Gobierno.

5. ALICANTE. Antonio Moreno: "Estoy muy contento de que me dejen formar parte de este nuevo Hércules"

Oficialmente el Hércules busca nuevo entrenador para el primer equipo. El club hizo oficial este martes que Antonio Moreno pasará a dirigir al filial de Tercera División. "Estoy muy contento porque han contado conmigo", explicó el preparador pacense en Deportes COPE.

"Me ha llamado Ángel, el secretario técnico, y me ha dicho que confiaban en mí y estoy muy contento de que me dejen formar parte de este nuevo Hércules", prosiguió Moreno, que fue el entrenador que dirigió al Hércules antes de que se parara la competición por la pandemia. "Lo normal es que traigan a alguien con experiencia en la categoría y que intente sacar al primer equipo adelante; es lo más lógico", asumió, con elegancia, el ya entrenador del filial.

