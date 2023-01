'El timón de Eddie' y el gran éxito del séptimo vermú solidario del Café Ibiza 1941

'El Timón de Eddie' es el espacio radiofónico que cada quince días protagoniza en "Herrera en COPE Rioja" el conocido empresario hostelero logroñés, David 'Eddie' Houngbeme.

Un emprendedor convencido, no sólo de su capacidad empresarial, sino del potencial de todo aquello que le rodea. Especialmente de las personas.

En este primer jueves del año 2023 y en víspera de Reyes, Eddie ha escrito su carta en los micrófonos de COPE. Salud, sobre todo, para todos los riojanos.Buenos sentimientos para una tierra solidaria que lo demuestra en cada una de las ocasiones que se le presentan. Un buen ejemplo de ello es el éxito del séptimo vermú solidario del Café Ibiza 1941.

"El vermú ha salido fenomenal, hemos batido el récord con gente súper solidaria para sumar en la causa de Arepak (Asociación Riojana de enfermos de Párkinson)", cuenta Eddie.

Casi 3.800 euros recaudados en tres horas y "con consumiciones con importes cortos". "Llevamos casi 20.000 euros en estas siete ediciones que comenzaron en la cafetería Casablanca entre un grupo de amigos". "Después de dos ediciones se trasladó hasta el Café Ibiza con una zona de trabajo más grande". "Ni siquiera paramos durante la pandemia".

"Me fundí en un abrazo de agradecimiento con la gente de Arepak porque me gusta la gente luchadora que no se rinde", confiesa Eddie.

En sus propósitos de 2023, Eddie lo tiene claro: "Quiero ser día a día un poquito mejor, querer mucho a los que me quieren, intento no olvidarme nunca de nadie y acordarme de la gente que dedica su vida a los demás, gracias a Dios a mucha gente así".

En la recta final de Navidad, la gastronomía riojana puede estar satisfecha por haber sido testigo de excepción de tantos y tantos reencuentros.