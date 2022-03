María Lozano trabaja en el dpto. De marketing en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede aquí en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: María, siempre hablamos sobre acciones y trabajos que podéis realizar para vuestros clientes y nos contáis qué son, cuáles son los beneficios de trabajarlas, etcétera. Pero, cuando empezáis a trabajar con un cliente, ¿soléis explicar todo los que vais a hacer?

RESPUESTA: Sí y no. Es decir, hay partes que son fáciles de explicar y de ensañar al cliente para que vea qué hemos hecho. Sin embargo, hay otras partes que son algo más técnicas y que no podemos enseñar o ‘demostrar’. Y, en ese caso, el cliente hace un ejercicio de confianza con nosotros a corto plazo que, obviamente, con el paso de las semanas se irá viendo un resultado.

PREGUNTA: ¿Puedes ponerme un ejemplo?

RESPUESTA: Sí. A ver, un ejemplo de nuestro trabajo que podemos enseñar al cliente: las creatividades para los anuncios. Los artículos de un blog. La creación de un logotipo. Y luego, por otra parte, aquello en lo que tienen que confiar en nosotros porque no podrán comprobar, bueno, realmente sí lo pueden comprobar pero seguramente no entenderán de qué se trata, por ejemplo, la instalación de un código en la web. O algunas acciones de SEO técnico.

PREGUNTA: Y, María, ya sabes que la confianza es algo que se tiene que ganar. ¿Cómo lo hacéis para trabajar o dar esa confianza que el cliente necesita depositar en vosotros?

RESPUESTA: Pues mira, la forma en la que procedemos en The Wombat Company es la creación de Informes Mensuales. En esos informes se ve la evolución de la web, las redes sociales, la publicidad… Ahí se ve qué ha mejorado, qué ha empeorado. Se puede ir comprobando si se van cumpliendo objetivos… Además, una de las últimas cosas que hemos añadido en dichos informes es la configuración de un gráfico en el que se marcan las acciones que vamos realizando. Esto nos da varios beneficios: por una parte, nos permite intuir si esos cambios o esas acciones influyen en los resultados a nivel de tráfico, de clics, de ventas… Y, además, como el cliente tiene acceso durante todo el tiempo al informe y este se actualizando en tiempo real, en cualquier momento del mes puede ir viendo lo que vamos llevando a cabo. Evidentemente, el marketing digital no es una ciencia exacta, hay fluctuaciones, altibajos. Por eso hay que mirar la evolución a largo plazo. El marketing, como a mi me gusta decir, es una carrera de fondo. Así que demostrar al cliente que se está trabajando en lo que se ha acordado con él le ayuda a entender que esos altibajos son normales y que lo que importa es tener una tendencia creciente en el tiempo. Al final lo que nosotros queremos con esta y con otras acciones es hacer sentir seguro al cliente y que confíen en nosotros.

Te recuerdo que The Wombat Company tiene su sede en Logroño, en Francisco de Quevedo, 18. Y que su página web es thewombatcompany.com