La firma 'The Wombat Company', empresa con sede en Logroño (Francisco Quevedo, 18, 1ºC), ha explicado este martes en COPE Rioja algunas de las claves del éxito para posicionar cualquier producto en Internet.

Su director del área de marketing, Juan Martínez Nájera, ha vuelto a incidir en la importancia del posicionamiento web a nivel local y ha trasladado ejemplos concretos y clarificadores a la audiencia.









El SEO (Search Engine Optimization) u optimización en motores de búsqueda, es optimizar un sitio web para mejorar su posición en los resultados que muestran los buscadores web. Es decir, intentar que tu sitio salga el primero cuando los usuarios buscan en Google algo relacionado con el tema de tu sitio. Y estar entre los 10 primeros resultados en un buscador como Google requiere una serie de técnicas aplicadas con el fin de lograr resultados satisfactorios que se consiguen a largo plazo, con trabajo constante y de la mano de profesionales en SEO.

Martínez ha aclarado también que 'The Wombat Company', la única agencia en España que cuenta con 3 premios a nivel internacional de posicionamiento web, no aplica paquetes de precios a nivel local. "Nosotros huímos del tema de los paquetes de precios. Un presupuesto SEO siempre tiene que ser a medida porque no es lo mismo buscar inmobiliarias en Logroño, donde tendrás una competencia determinada, que en Agoncillo, donde esa competencia será menor. Por lo tanto, el precio nunca puede ser igual", concluye Martínez.