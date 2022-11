'The Wombat Company' y la publicidad nativa

María Lozano trabaja en el departamento de marketing en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta concuatro premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede aquí en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Qué es la publicidad Nativa?

RESPUESTA: Como ves en el mundo del marketing no dejan de aparecer conceptos nuevos. Pues quizás diría que la publicidad nativa es una técnica publicitaria cuya finalidad es publicar mensajes promocionales integrados en un medio online. ¿A qué me refiero con integrados? Pues me refiero a que se adaptan al estilo que tiene el sitio, los colores, la forma de comunicar… Lo que se busca es eliminar al máximo posible las diferencias entre el contenido del medio y el mensaje publicitario. En este momento en el que todos como usuarios estamos saturados de tanta sobreinformación, de tantos impactos, lo que menos debemos pensar desde las empresas es en agobiarles todavía más. Porque eso, por lo general, causa el efecto contrario al que buscamos. Entonces, por resumir, podríamos decir que la publicidad nativa es un tipo de publicidad en el que la empresa que quiere promocionarse adapta su mensaje a las webs en las que va a aparecer.

PREGUNTA: ¿Y por qué publicidad Nativa?

RESPUESTA: Cuando un usuario entra a una web sobrecargada con imágenes publicitarias, textos con promociones, pop ups, etc, lo que genera en él es incomodidad y desconfianza y acaba marchándose generando en él una mala sensación. Lo que se busca con este tipo de publicidad es llegar a los usuarios sin invadirlos.

PREGUNTA: ¿Y crees que esto es algo que ha llegado para quedarse o es una de esas modas que pasa pronto y es sustituida por otra alternativa?

RESPUESTA: Pues lo cierto es que, por nuestra experiencia, diríamos que es algo que ha llegado para quedarse. Al final, se trata de llegar a los usuarios que no te conocen y a los que podría interesarles lo que ofreces sin llegar a generar una mala sensación en él. Como te puedes imaginar, esto no es algo fácil, pero se pueden seguir algunos trucos para llamar la atención de los usuarios sin llegar a molestarles. Pero, en Wombat creemos que el truco principal está en dirigirte a aquellas personas a las que realmente les interese tu producto, no intentar vender por vender a cualquiera. Definir bien tu audiencia objetivo y enfocar todas tus acciones a ella.

Más en thewombatcompany.com