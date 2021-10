'The Wombat Company' y la publicidad en Google

María Lozano trabaja en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web.

PREGUNTA: ¿QUÉ ES LA PUBLICIDAD EN GOOGLE?

RESPUESTA: La publicidad en Google es un modelo publicitario que permite mostrar anuncios sobre los productos y servicios que ofrece tu empresa a los usuarios que realizan búsquedas en Google o que navegan en diferentes plataformas asociadas a este buscador. Existen diferentes formas de hacer publicidad en Google y, una de las más conocidas, son los anuncios que aparecen asociados cuando un usuario realiza una búsqueda.

P: ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS QUE APORTA?

R: Entre los beneficios que aporta la publicidad en Google podemos destacar muchos, especialmente si hablamos de los anuncios de búsqueda, ya que se trata de un tipo de publicidad no intrusiva, es decir, se ofrece algo al usuario cuando este lo está buscando, no cuando está haciendo cualquier otra cosa. Los 3 principales beneficios que yo destacaría son: - La empresa que se anuncia solo paga cuando el usuario hace clic sobre el anuncio, no cuando este lo ve. - El alcance de este tipo de anuncios suele ser muy alto. - Y, por último, permite hacer un seguimiento muy detallado de si está o no funcionando.

P: Y, ¿PUEDO HACER PUBLICIDAD DE CUALQUIER COSA?

R: No. No se pueden anunciar ciertos productos y servicios si incumplen las políticas publicitarias de Google Ads. Y si te las saltas, te pueden cerrar la cuenta. Lo cierto es que las políticas publicitarias de Google están diseñadas para proporcionar una buena experiencia a los usuarios que ven los anuncios, pero, además, para asegurar que se cumplan las leyes de los países donde aparecen. Por eso, aunque son muchos los productos y servicios que se pueden anunciar, mi recomendación siempre es consultar bien todos los requisitos de la plataforma y, si quedan dudas, pedir consejo a expertos que conozcan la materia.

