'The Wombat Company' y el posicionamiento web a nivel local

María Lozano trabaja en el departamento de marketing de 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y que tiene su sede en Logroño, en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Qué es el posicionamiento web a nivel local?

RESPUESTA: El posicionamiento web básicamente es intentar aparecer en Google lo más arriba posible para cuando alguien busque un producto o un servicio concreto que nosotros estamos ofreciendo que nuestra web aparezca en primer lugar. Y a nivel local pues sería eso mismo pero referenciado a una localidad específica. Por ejemplo si es en Logroño, tendremos que intentar posicionarnos en en esa ciudad. Entonces pues por ejemplo utilizaríamos peluquerías en Logroño o fisioterapeutas en Logroño…

P: ¿Y cuáles son los pasos que se siguen para hacer SEO local?

R: Realmente no hay una guía que se siga con todos los clientes de la misma forma. Cada cliente es un mundo. Cada sector es diferente y además cada empresa tiene sus especificaciones. Entonces no podemos definir una receta y seguirla igual para todos, porque al final el SEO y el SEO local no es para todo el mundo igual. Lo que a unos les funciona a otros no tiene por qué funcionarle. En Wombat lo que hacemos es adaptar nuestros procedimientos y las acciones que llevamos a cabo según las necesidades del cliente.

'The Wombat Company' está en Logroño, en Francisco de Quevedo 18 y en thewombatcompany.com