'The Wombat Company' y los colores 'Pantone'

María Lozano trabaja en el departamento de marketing en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede aquí en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Qué son los colores pantone?

RESPUESTA: El sistema pantone es una guía de colores de la marca PANTONE que vincula cada color con un código, y que además, viene correspondido con valores traducidos a cuatricomía (es decir, para impresión a 4 tintas, la impresión más común que utilizamos) y a RGB, que quiere decir color en pantalla.

PREGUNTA: ¿Pero esto a una marca para qué le sirve?

RESPUESTA: Pues para utilizar siempre el mismo color. Si tú tienes un color o colores corporativos, no vale con que cada vez que lo utilices sea un “azul clarito” o un “verde azulado”, si de verdad buscas crear identidad en tu marca, entonces deberías tener muy claros los valores del color o colores que utilizas y que no varíe nunca. Ahí radica la importancia del color. Si te fijas en marcas famosas, Coca Cola utiliza siempre el mismo rojo, o whatsapp el mismo verde.

PREGUNTA: ¿Y esta guía Pantone nunca cambia?

RESPUESTA: La guía, más que cambiar, se actualiza. La guía comenzó a producirse en los años 60 con 10 colores, a día de hoy hay 2.161. Por eso, es importante asignar uno a tu marca, con tantos, es fácil que cada vez que se aplique por ejemplo tu logo, si lo haces a ojo, ese color se vaya modificando hasta que no tenga que ver con el primero. Por otro lado, puede que esto suene más familiar, ¿alguna vez has visto una foto en una pantalla, la has ido a imprimir y los colores no se parecían en nada? esto es lo que se pretende evitar asignando un pantone a tu marca, que la diferencia de tono sea mínima, ya que la equivalencia está ya debidamente determinada. Al final, son muchos los usos que se le dan, en nuestro caso, debemos tener en cuenta que cada marca necesita una guía de estilo definida. En Wombat, cuando comenzamos a trabajar con un cliente, entre los elementos más importantes que definimos se encuentra el color. Para ello, el Pantone nos sirve como guía para no hacer diseños que rompan con la guía de estilos o identidad corporativa de la marca.

