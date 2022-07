'The Wombat Company' y el marketing de contenidos

Erika Broto es responsable de publicidad en redes sociales en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede aquí en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Qué es el marketing de contenidos y por qué es tan importante?

RESPUESTA: El marketing de contenidos es una especialidad del marketing digital cuyo objetivo es crear y distribuir contenido relevante y valioso que consiga atraer y llamar la atención de nuestro público objetivo particularmente. Esta estrategia consiste en crear contenido relevante generalmente a través de un blog corporativo que brinde información de valor a los compradores y además, junto con una estrategia SEO, nos posicione en el mercado.

PREGUNTA: ¿Cuáles serían los beneficios del marketing de contenidos?

RESPUESTA: Podríamos resumir los cuatro pilares del marketing de contenidos: El primero de ellos sería aumentar la visibilidad de nuestra marca. Si tu contenido conecta emocional y profesionalmente con tus clientes potenciales tendrás más oportunidades de hacer visible tu marca. Generar confianza y empatía. Hoy en día la mayoría de los usuarios se documentan en Internet antes de comprar y valoran más a las empresas que les ofrecen contenidos útiles. Fidelizar a los clientes. Retener un cliente cuesta menos que encontrar uno. Crear contenido para los compradores que se encuentren en esa etapa, es esencial para alcanzar la fidelización. Incrementar el IOR o medidor de relación en redes sociales. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Tener un buen plan de contenido, te ayudará a conseguir más interacción (likes, comentarios, veces compartido). De esta forma, el hacer marketing de contenido resulta sumamente económico y por encima de todo, efectivo y no muy difícil de llevar a cabo en tu empresa.

