"The Wombat Company" y las imágenes en la estrategia global de una empresa

María Lozano es responsable de marketing en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web. Tiene su sede en Logroño, concretamente en la calle Francisco de Quevedo, 18.

¿Cómo influyen las imágenes en la web?

En cualquier estrategia digital la elección de las imágenes que se utilizan es una tarea a la que debemos prestar mucha atención. Las imágenes tienen un gran valor comunicativo. Por un lado, son capaces de atraer la atención de nuestros visitantes. Y, por otro lado, les ayuda a entender lo que están leyendo.

Con las imágenes, no solo contamos lo que hacemos, también lo que somos y cuáles son nuestros valores. Pero, ojo, hay que tener cuidado. Es importante no, IMPORTANTÍSIMO, que nos aseguramos de utilizar imágenes originales. En caso de ser posible, usar imágenes propias, esto, además de tranquilidad, nos dará más naturalidad. Si no es posible y tenemos que recurrir a imágenes de stock, es fundamental que paguemos por los derechos de autor adecuadamente. No vale ir a Google y coger las imágenes que más nos gusten, que nos conocemos.

¿Qué pasa con las redes sociales?

Pues con las redes sociales pasa un poco más de lo mismo. Es súper importante elegir bien tus imágenes porque, a pesar de lo que la mayoría piensa: las redes sociales NO son un canal de venta directa. Más bien son un canal para llamar la atención de los usuarios, “engancharlos” y que, después, vengan a comprar: a la web, a la tienda física…

Entonces, es importante elegir también para redes imágenes originales, libres de derechos, si son originales mejor. Y, a poder ser, que cumplan los requisitos de nuestra identidad gráfica. Pero de este tema, si quieres, hablamos otro día.

Y, en SEO, ¿tienen algún tipo de importancia?

Entrando de lleno en el terreno seo, las imágenes son una pieza esencial para el posicionamiento del contenido. Hasta hace relativamente poco tiempo, se prestaba más atención al texto que a las imágenes. El trabajo con imágenes se limitaba a tomar una foto, subirla a la galería y publicarla, sin tener en cuenta nada más.

Sin embargo, Google, al igual que otros buscadores, es consciente de que para los usuarios las imágenes tienen un gran poder de atracción. Por ello hay que facilitarle la comprensión de dichas imágenes, traduciendo lo que vemos en palabras.

¿Cómo se hace esto? De forma técnica, se configura el tamaño, el título, la etiqueta ALT, nombre de archivo… Y así, cuando alguien hace una búsqueda de imágenes tenemos también posibilidad de aparecer entre las primeras imágenes.