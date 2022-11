'The Wombat Company' y las redes sociales para tu empresa

María Lozano trabaja en el departamento de marketing en 'The Wombat Company', única agencia española que cuenta con cuatro premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede aquí en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Para vosotros qué importancia tiene para las empresa estar presente en las redes sociales hoy en día?

RESPUESTA: Hoy en día parece que sí tu negocio no está en redes sociales no existe, pero es importante que sepas que un mal manejo de estas puede provocar daños a la reputación de la marca. También el hecho de tener un objetivo de las redes sociales poco realista puede hacer que pensemos que no sirven para nada.

PREGUNTA: ¿Qué ventajas podemos obtener con un buen manejo de las redes sociales?

RESPUESTA: Pues es verdad que son muchos los beneficios que ofrecen para las marcas pero, hay que tener claro que dependerá del tipo de negocio del que estamos hablando. Por ejemplo, una empresa puede - Aumentar la visibilidad de su marca y mejorar la reputación online del negocio. - También puede ayudarle a comunicar las características de los productos o servicios que ofrece, impulsando la estrategia de marketing digital. - Por otro lado, facilitan la comunicación entre tu empresa y tus clientes. - Permite también escuchar lo que dicen los usuarios, que es algo MUY importante.

PREGUNTA: ¿Y qué redes sociales creéis que son claves para mejorar tu negocio?

RESPUESTA: Pues, como te decía antes, todo depende del tipo de negocio del que estemos hablando. Es cierto que las más utilizadas a día de hoy son Instagram, Facebook y TikTok, pero hay que tener en cuenta que si no son útiles para tu empresa no tienes por qué utilizarlas. En Wombat siempre primamos la calidad frente a la cantidad. Y, además, no olvidemos que existen otras también muy útiles dependiendo del negocio: LinkedIn, Twitter o Youtube, por ejemplo.

