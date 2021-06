La firma 'The Wombat Company', empresa riojana que desde hace ya varias semanas nos viene ofreciendo en COPE Rioja las claves del éxito para posicionar cualquier producto en Internet, ha explicado este martes cuál es el mejor momento para que una empresa invierta en marketing. Lo ha hecho a través de Juan Martínez Nájera, experto SEO y director de Visibilidad y Autoridad Web de la compañía,con oficinas en Francisco de Quevedo, 18, de Logroño.









"En base a nuestros años de experiencia, el mejor momento para realizar acciones de marketing es cuando a la empresa le va bien", ha asegurado el técnico. "Aquí ocurre una cosa muy curiosa. Paradójicamente, cuando a las empresas o empresarios les va bien no piensan en realizar acciones de marketing. Normalmente cuando los clientes acuden a nosotros es porque ya empiezan a tener problemas o detectan que los competidores les están comiendo terreno. Muchas veces me pasa, sobre todo cuando conozco a empresarios de fuera de mi ámbito laboral, que me preguntan: ¿Y tú, a qué te dedicas? Y yo les digo que dirijo una agencia de marketin. Me ha sucedido ya en varias ocasiones que me dicen que no necesitan marketing ahora mismo, porque las cosas van bien y si ahora tuviera más trabajo no daría abasto, o tendría que hacer nuevas contrataciones, o tendría que mudarme a otras instalaciones… y ahora mismo no me planteo eso… Es decir, que los empresarios asocian el marketing con mayor volumen de trabajo y eso no tiene por qué ser así… Una estrategia de marketing bien enfocada lo que te va a permitir es el poder elegir qué trabajos te interesan y cuales no te interesan tanto. Te vas a poder quedar con aquello que te de mayor rentabilidad y te permita trabajar más cómodo y desechar aquello que no te interesa tanto. Además, vas a poder dedicar más tiempo de calidad a aquellas cosas que lo merecen y poder subir tu ticket medio, al ofrecer ese extra que otros no van a poder. En resumen -ha concluido- cuando haces un buen trabajo de marketing mientras las cosas van bien vas a conseguir tres cosas claves: Ir apuntalando tu reputación digital, ponerte por encima de tus competidores y adelantarte a una posible crisis".

A nuestra pregunta de qué es lo que sucede entonces con esas personas que llegan a su empresa cuando ya están viendo que su negocio está cayendo o que sus competidores les están comiendo terreno, Martínez ha respondido que "aunque ya cada vez hay más gente que se va anticipando, todavía el cliente más frecuente es aquel que ya ha detectado una bajada en su negocio. El problema en este caso es que cuando las cosas van bien, destinar una partida de tus beneficios a marketing no es doloroso, pero cuando ya estás tocado económicamente y encima tienes que hacer un sobreesfuerzo en una inversión extra duele bastante más, porque además el marketing no es magia y normalmente requiere de una inversión inicial sin un retorno inmediato".