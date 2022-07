'The Wombat Company' y la estrategia de rebajas en marketing digital

María Lozano trabaja en el departamento de marketing en 'The Wombat Company', la única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: Desde hace ya muchos años es tradición que en los meses de verano se ofrezcan en las tiendas diferentes descuentos y rebajas. ¿En marketing digital también existe esa posibilidad?

RESPUESTA: Efectivamente, en marketing digital también existen las rebajas. Sin embargo, lo cierto es que las rebajas ya no son lo que eran. Hoy en día, los descuentos y promociones se producen a lo largo de todo el año, sobre todo a nivel online. Eso, por un lado es positivo, pero por otro no tanto, ya que hace cada vez más dificil animar a los clientes a comprar en estas fechas. Por eso, para que funcionen adecuadamente es muy importante plantear una estrategia de rebajas puntuales que tenga sentido para nuestra marca. Y, además, que la relacionemos con el resto de nuestro plan de marketing. Eso significa que, entre otras cosas, debemos definir muy bien cuál será nuestro objetivo: captar a nuevos clientes, vender más a corto plazo, hacer que nuestros clientes habituales repitan… A la hora de organizar nuestra campaña de marketing digital, tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a ofrecer a los clientes, esto es, cuál es el valor añadido que ofrecemos además de los precios reducidos. Porque competir únicamente en precios no suele ser una buena estrategia (salvo casos muy puntuales), ya que reduce los márgenes e incluso puede ocasionar que la marca se desprestigie.

PREGUNTA: ¿Cómo se plantean esas campañas?

RESPUESTA: Cuando ya tenemos clara nuestra estrategia y hemos definido qué productos vamos a rebajar, cuándo y cuánto, ha llegado la hora de pensar cómo vamos hacer llegar estos descuentos a los clientes para maximizar las conversiones. En marketing lo llamamos canales y plataformas. Y, lo ideal es combinar varios de ellos de manera coordinada según las necesidades de nuestra marca. ¿Qué opciones tenemos? Pues en nuestro caso como agencia, en Wombat lo que más hemos trabajado son estrategias de email marketing, publicidad en Google Ads, publicidad en redes Sociales, redes sociales y la estrategia de contenidos.

