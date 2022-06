'The Wombat Company': ¿Cómo elegir el nombre más apropiado para tu producto?

Erika Broto es responsable de publicidad en redes sociales en 'The Wombat Company', única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, y tiene su sede en Logroño, concretamente en Francisco de Quevedo, 18.

PREGUNTA: ¿Qué es el 'naming'?

RESPUESTA: El naming, es el proceso de creación y selección de un nombre para una marca, producto o servicio. Ésta elección es muy importante ya que determinará a partir de ese momento cómo será conocida tu marca. Por ejemplo, piensa una marca famosa como ikea o apple… El momento en el que seleccionaron el nombre que se iba a utilizar fue decisivo ya que conforme dichas empresas fueron creciendo y expandiéndose, su nombre fue sonando más y más hasta convertirse en nombre reconocibles por cualquiera en cualquier parte del mundo a día de hoy.

PREGUNTA: ¿Qué es imprescindible para hacer un buen 'naming'?

RESPUESTA: En primer lugar, es importante tener claro tu producto, empresa. Con esto me refiero a saber qué beneficios ofreces, cómo quieres transmitirlos y a quien. En segundo lugar, que sea original, no copies o plagies porque, además de los problemas que pueda te puede dar en el futuro, no estarás realizando una tarea de diferenciación. En tercer lugar necesitas un nombre que conecte con tu público objetivo. Y por último, que transmita tus valores diferenciadores.

PREGUNTA: ¿Y cuando ya tienes varias opciones, cómo sabes cuál elegir?

RESPUESTA: Puedes, por un lado, comentarle a unas cuantas personas los nombres y ver qué les transmite, y cómo les suena. Por otro lado, una actividad que es importante hacer es preguntarse a si mismo una serie de cuestiones imprescindibles que debe cumplir una marca, tales como ¿es facil de pronunciar y de recordar? ¿es sonoro? ¿tiene personalidad propia? ¿puede generar confusiones o asociaciones a palabras indebidas? Una vez hayas conseguido que una de las palabras obtenga el mayor resultado de respuestas positivas a este tipo de preguntas, ya tendrás una candidata ganadora.

