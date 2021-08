'The Wombat Combat Company' apoya a las empresas para potenciar su presencia online

'The Wombat Company', única agencia española que cuenta con tres premios a nivel internacional de posicionamiento web, es una empresa riojana que tiene sus oficinas en Logroño, en la calle Francisco de Quevedo, 18. Erika Broto, del departamento de comunicación de 'The Wombat Company', ha explicado este martes en COPE Rioja cómo pueden ayudar a las empresas a potenciar su imprescindible presencia online.

En los micrófonos de COPE Rioja, ha recordado que la ADER ha abierto el plazo de solicitud de ayudas para creación o mejora de páginas web y diseño gráfico de producto. "Han abierto el plazo de solicitud para asociaciones comerciales, concretamente. Ahora mismo esas ayudas están únicamente enfocadas a ellas pero les propongo a nuestros oyentes que estén muy atentos, especialmente si tienen un negocio o empresa, porque a finales de este mes o comienzos de septiembre como tarde, saldrán unas nuevas ayudas para apoyar a las empresas en la digitalización, especialmente en las campañas publicitarias en medios sociales e internet. Nosotros, por supuesto, les podemos ayudar a tramitarlas y a crear o mejorar su presencia digital".

A raíz de la pandemia, como comentábamos la semana pasada, los hábitos de consumo han cambiado muchísimo. ¿Por qué es tan importante que las empresas estén presentes en internet y en las redes sociales?. 'The Wombat Company' lo tiene claro: "Es crucial que una empresa o negocio tenga presencia digital. A raíz de la pandemia han cambiado los hábitos de consumo y si no estás en internet, es como si no existieses. Crear una página web de presentación y tener como canal de comunicación las redes sociales ha pasado de ser algo poco habitual hace unos años, a algo absolutamente básico para poder sobrevivir como empresa. Todos los usuarios y clientes buscamos en internet referencias, opiniones, imagen corporativa de la empresa, etcétera, antes de contactar directamente con ella. Por esto mismo, creemos que estas ayudas van a facilitar muchísimo tanto la presencia online como la mejora de los servicios a través de las campañas de publicidad digital".

¿Cómo ayuda esta empresa riojana a mejorar su imagen y potenciar su presencia online?: "Contamos con un amplio equipo de profesionales formados e informados en áreas de diseño web, diseño gráfico, vídeo y fotografía, redes sociales y marketing digital, posicionamiento SEO o creación de aplicaciones para móviles. Creamos a diario páginas web, mejoramos la imagen corporativa de empresas de diversa índole: bodegas, clínicas dentales o estéticas, empresas industriales, despachos de arquitectura o abogacía, entre muchas otras. Es por esto que creemos que podemos ayudar a aquellos que todavía no han dado el paso de lanzarse a la digitalación a través de la ADER a ponerse con ello para crear o mejorar su página web así como su diseño gráfico y publicidad en la red"