El testimonio de una enferma de cáncer de mama en La Rioja: "Tenemos que ser muy valientes y muy fuertes"

Un gran lazo rosa en la Plaza del Ayuntamiento de Logroño ha simbolizado el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. 229 riojanas fueron diagnosticadas de cáncer de mama en 2020. La Rioja registró durante el año pasado una incidencia de 73,03 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes.

La AECC en La Rioja atendió en 2020 a más de 150 mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y concedió ayudas económicas a 7 de ellas por un total de 13.230 euros, destinados a sufragar gastos como el alquiler, la medicación y los traslados.

Un gran lazo y globos rosas con la mejor banda sonora para decirles, a ellas y a sus familias, que no están solas. Emocionados aplausos para visibilizar esta enfermedad.

Mujeres que insisten en que lo importante no es solo el color rosa. Es la investigación y las ayudas. Y es que, las mujeres con cáncer de mama necesitan apoyo, no solo psicológico sino también económico. Casi un 34 % de las enfermas ha perdido su trabajo o se ha visto obligada a dejarlo a causa de la enfermedad.

Hemos podido hablar con una mujer que padece cáncer de mama. Insiste en lo duro que resulta este proceso: "Tenemos que ser muy valientes y muy fuertes", nos cuenta.

Para muchas, la enfermedad no es una lucha, no son luchadoras porque no hay ganadoras ni vencidas. Pero todas están de acuerdo en que la investigación, la detección temprana, los ensayos clínicos, nuestros grandes profesionales y todo el appoyo hacen que el camino sea más llano.

Logroño ha plantado cara al cáncer de mama este mediodía, con una concentración en la Plaza del Ayuntamiento, en la que autoridades, afectadas y familiares, y niños del cercano colegio Compañía de María, han podido mostrar su apoyo a las pacientes que sufren la enfermedad y han destacado, al mismo tiempo, la importancia de la detección precoz de esta dolencia.

Un acto con el que se ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y que ha contado con el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; la consejera de Salud, Sara Alba; el presidente del Parlamento regional, Jesús María García, y un buen número de concejales logroñeses y de diputados riojanos, que se han unido a responsables de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) La Rioja.

Precisamente la presidenta de la entidad, Elena Eguizábal, ha sido la primera en dirigirse a los presentes, agradeciendo la presencia de autoridades y escolares, y, con la lectura del Manifiesto de la jornada, ha aprovechado para hacer hincapié en que "venimos en este día a convencer, sensibilizar e informar de la importancia de la detección precoz de la enfermedad".

A ello ha unido el recuerdo a "la vulnerabilidad física, emocional y social en la que quedan las personas que reciben el diagnóstico de la enfermedad" y que se traduce, además, en muchas ocasiones en "inequidad" en aspectos como el empleo. Por eso, ha defendido "la necesidad de un acuerdo entre todos para luchar contra el cáncer".

Ha incidido igualmente en los programas con los que cuenta la Asociación, como la atención a las primeras necesidades del paciente y su familia, alojamiento en pisos de acogida si el tratamiento se desarrolla fuera de su domicilio, programas de ayuda psicosocial y sanitaria, programas de prevención y psicoeducación o deporte adaptado, entre otros".

Por último, Eguizábal se ha dirigido a las personas afectadas, a quienes ha asegurado que "estamos ahó para prestaros todo nuestro apoyo y ayuda en lo que necesitéis". "Todos hoy más que nunca, y todos unidos, porque juntos somos más fuertes, tenemos que sacar pecho contra el cáncer de mama", ha concluido.

Por su parte, Sara Alba ha reseñado que "las mujeres somos las primeras responsables de cuidarnos y de curarnos, la prevención empieza con nosotras mismas". Así, ha apostado por la autoexploración, al mismo tiempo que ha puesto en valor "las campañas de cribado, que llevan ya 25 años en marcha" y ha subrayado la necesidad de "estar alerta ante la aparición del cáncer".

"No estáis solas", ha recalcado la consejera ha apostado por "la ciencia, la investigación, el tratamiento y el cuidado que avanza, gracias a hombres y mujeres que trabajan sin descanso para buscar soluciones para cuidarnos".

Y se ha dirigido especialmente a los escolares presentes al decirles que "al llegar a casa, recordéis a mamá que tiene que cuidarse o curarse, y que tenéis que acompañar también a las madres, abuelas, tías, amigas, compañeras", que hayan pasado, estén pasando "o que pasarán la enfermedad". "La salud es lo más importante que tenemos. Demos hoy un paso adelante en rosa para la lucha contra el cáncer de mama", ha dicho.

Por último, el alcalde de Logroño, en su intervención, que ha comenzado agradeciendo su trabajo a la AECC y, en especial, a su presidenta, ha apuntado que este Día Mundial "es una fecha en la que le damos visibilidad a la batalla que tantas mujeres y sus familiares han librado, libran o librarán contra esta dura enfermedad".

"Las estadísticas son contundentes ya que, desgraciadamente, afecta a demasiadas mujeres en nuestro país, donde cada año se diagnostican más de 33.000 casos, 18.000 más que hace diez años. Por ello, en un día tan especial como este debemos hacer hincapié en la importancia de la detección precoz, fomentando el autocuidado y el autocontrol de los factores de riesgo. Podemos y debemos hacerlo. Porque el cáncer de mama puede curarse si se detecta a tiempo", ha recalcado Hermoso de Mendoza.

Por ello, el primer edil ha subrayado que "con días como hoy, con encuentros como éste, queremos llamar la atención de la población sobre esta dolencia, así como crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, ya que, la detección precoz es la única manera de mejorar el pronóstico y la supervivencia de las mujeres afectadas por el cáncer".

El acto, en el que también han participado usuarios de Asprodema, que han realizado un mural relativo a esta jornada, ha concluido con la extensión por parte de todos los presentes en la Plaza del Ayuntamiento de varios grandes lazos rosas, en recuerdo de quienes padecen la enfermedad.