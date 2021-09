Un método basado en Inteligencia Artificial baja un 10% el consumo eléctrico para refrigeración en hospitales

Un método basado en el uso de Inteligencia Artificial para mejorar la eficiencia energética ha logrado reducir hasta en un 10 por ciento el consumo de energía eléctrica en hospitales. Aplicado a la planta generadora de frío del Hospital San Pedro de Logroño supone un ahorro de más de 59.000 euros al año.

Este es uno de los resultados de la tesis doctoral 'An Advanced Methodology to Enhance Energy Efficiency and Performance in a Hospital Cooling-Water System' (Metodología avanzada para mejorar la eficiencia energética y el funcionamiento de una central de producción de agua refrigerada en un hospital) de Eduardo Dulce Chamorro.

Desarrollada en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de La Rioja –en el marco del programa de Doctorado en Innovación en ingeniería de producto y procesos industriales- ha sido dirigida por Francisco Javier Martínez de Pisón Ascacíbar, logrando la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

Esta tesis se enmarca dentro la línea de investigación que aplica métodos de Inteligencia Artificial para la mejora de los procesos productivos industriales, el diseño mecánico y de estructuras, y la energía solar dentro del Grupo EDMANS (Engineering Data Mining and Numerical Simulations) (www.mineriadatos.com), coordinado por Martínez de Pisón.

La investigación se ha centrado en el Hospital San Pedro de Logroño, una instalación con gran demanda energética (unos 19 GWh anuales de media), debido a que alberga servicios vitales con actividad las 24 horas del día. La generación de agua refrigerada, necesaria tanto en los sistemas de aire acondicionado, como en numerosos procesos asistenciales, es la que más energía consume (unos 6,4 GWh anuales, aproximadamente un tercio del total).

Aplicando modelos de Inteligencia Artificial a la predicción de la demanda de refrigeración, Eduardo Dulce Chamorro ha conseguido planificar la generación térmica real con un día de antelación. Previamente, realizó una extensa optimización general de la planta, desarrollando una metodología de trabajo en los diferentes subsistemas que puede ser replicada en instalaciones similares.

Tras cinco años de trabajo, se han contrastado las mediciones anuales, demostrando ahorros energéticos de entre un 7 y un 10 por ciento anual (por un valor estimado de entre 38.500 y 59.641 euros). Además, se ha reducido hasta en un 82 por ciento el número de arranques de las máquinas, lo que repercute en la disminución de costes de mantenimiento y en la reducción de averías. El incremento del precio de la electricidad y el aumento de la demanda hacen prever un ahorro mucho mayor en el futuro.