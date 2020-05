El terrible mensaje del presidente de la Asociación Riojana de Hoteles contra el Gobierno

Demetrio Domínguez es el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles y pone el grito en el cielo porque sus trabajadores no han cobrado del Gobierno lo que les corresponde de los ERTEs. "Ya vale, es una tomadura de pelo, una incompetecia del sistema y una irresponsabilidad del Gobierno", exclama enfadado y convencido de que los políticos y asesores han cobrado sus nóminas, dietas y complementos.

"Dejense de prometer y de volvernos locos a los trabajadore y empresarios y cumplan con su obligación que es pagar a cada trabajador lo que es suyo, que ustedes no les regalan nada", añade.

Es 21 de mayo y la mayor parte de los afectados por ERTEs no han cobrado todavía. El Ministerio de Trabajo ha cuantificado en más de tres millones de trabajadores los que se encuentran afectados por un Expediente de Regulación Temporal de empleo (ERTE) en toda España, lo que supone un 24,25% del total de afiliados al régimen general de la Seguridad Social.

Pese a ello, muchas de esas personas todavía no han cobrado la prestación, lo que ha dado lugar a una campaña en Facebook bajo el título de 'Yo no he cobrado el ERTE'. Algunos usuarios de la red social denuncian que llevan sin cobrar desde marzo, mes en que se decretó el estado de alarma en España por la Covid-19. En concreto, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha cifrado en unos 300.000 trabajadores los que se encuentran en esta situación.

"Creo que el poder tener liquidez para hacer frente al pago de hipotecas, alquileres, recibos y, simplemente, poder comprar en el supermercado es básico", denuncian