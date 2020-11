Terdad Edad en Acción se presenta en La Rioja con el compromiso de proteger las pensiones

El partido Tercera Edad en Accción se presenta en La Rioja con un compromiso fundamental: proteger las pensiones, presentes y futuras. Su objetivo es dignificar a los jubilados.

Tercera Edad en Acción presenta un nuevo modelo de hacer política, desde la experiencia. Y nace desde el centro porque no les gustan los extremos. Su delegado en La Rioja, Juan Carlos Maroto Lagall destaca que no son políticos, sino gestores de la política y no pretenden, insiste, vivir de la política.

Su objetivo es la mejora y la garantía de las pensiones. Apuestan por crear un Ministerio de la Tercera Edad para "defender nuestros derechos". Nos explica que "hablamos también del futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, queremos estar en las instituciones". En su presentación del partido en La Rioja detalla que "no somos un partido ni de izquierdas ni de derechas, somos un partido sociológico más que idiológico, aquí tienen cabida todas las personas. Tenemos una Constitución y hay que respetarla".

Desde Tercera Edad en Acción en La Rioja hacen un llamamiento a los jubilados pero también a las personas próximas a la jubilación o simplemente a quienes, antes o después, aspiren a llegar a una jubilación desahogada y justa…

Según explica en sus declaraciones a COPE Rioja, ofrecen su "experiencia y se niegan a ser un instrumento al servicio de otras formaciones políticas que les utilizan pero no colman sus inquietudes".

Un partido político de ámbito nacional, con infraestructura en todas las CCAA de España, fundado en el año 2018 por personas con mucha experiencia y que se mantiene con las cuotas de sus afiliados, "sin subvención alguna". "Se fundó en defensa propia, por demanda de la sociedad ante el edadismo cada día más acusado con nuestros mayores", afirma su delegado en La Rioja.