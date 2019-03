El tercer sector propone medidas a los políticos para mitigar la pobreza en La Rioja

Representantes de la Plataforma del tercer sector de La Rioja se han reunido esta mañana con los portavoces de los partidos políticos para trasladarles una docena de propuestas encaminadas a luchar contra la pobreza y la exclusión social.

Todas ellas tienen que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, el reconocimiento de los principales derechos sociales, la promoción del empleo, la renta de ciudadanía, la lucha contra la despoblación o un plan de choque de vivienda pública accesible.

El coordinador general de Cáritas y la plataforma es Juan Antonio Meléndez y hoy explicaba en Cope el porqué de haberlo hecho en este momento, que es cuando las formaciones políticas están cerrando sus programas y perfilando sus promesas electorales.

Dentro de las medidas que propone la Plataforma del Tercer Sector, uno de los pilares básicos es combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad interviniendo sobre sus causas estructurales. Además, desde el Tercer Sector se ha animado a la promoción del voluntariado como elemento de construcción social.

Alcaste-Las Fuentes, 'très bien'

También nos hemos hecho eco hoy de una importante noticia educativa que nos llegaba esta mañana desde un conocido colegio de la capital riojana.

Y es que el colegio Alcaste-Las Fuentes ha recibido un distintivo del Gobierno francés que le acredita como el primer centro concertado de España y, por tanto, el único de La Rioja, con este importante certificado para difundir la lengua y la cultura francesas.

Se trata de un sello otorgado por el Ministerio de Educación francés que reconoce la calidad y la excelencia de la enseñanza de esa lengua a los centros que dependen del sistema educativo local, y que participan en la promoción de la lengua y la cultura del país galo.

El certificado valora a los colegios que brindan a sus alumnos una enseñanza reforzada en francés y que les permite descubrir otras materias en este idioma, reconociéndolos como instituciones de excelencia.

Desde 1995, el colegio Alcaste-Las Fuentes desarrolla un proyecto educativo plurilingüe en castellano, inglés y francés, que no atiende sólo a la enseñanza en sí de los idiomas, sino que esos mismos idiomas se convierten en la lengua vehicular de otras materias y enseñanzas para sus 700 alumnos.

Tesis doctoral de la UNIR contra el 'bullying' y el ciberacoso escolar

El acoso y el hostigamiento que sufren multitud de escolares no se ciñe ya únicamente a las aulas, sino que a menudo les persigue incluso dentro de sus propios hogares. Es la cara negativa de las tecnologías, que han contribuido a que el bullying y el ciberacoso aumenten en prevalencia y gravedad entre los niños y adolescentes, con la consiguiente preocupación de padres y profesores.

Un panorama que hace necesario el desarrollo de iniciativas que prevengan y erradiquen estos tipos de violencia en los menores, tanto en el entorno educativo como en el virtual.

Ese ha sido el punto de partida del trabajo 'Prev@cib' para una posterior tesis doctoral de la investigadora del grupo de ciberpsicología de la UNIR, Jessica Ortega-Barón.

Para probarlo, lo han desarrollado en una muestra formada por 660 adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años de cuatro centros educativos de Educación Secundaria ubicados en la Comunidad Valenciana. Y, tras ponerlo en práctica y ver los resultados, han detectado una disminución significativa del bullying y cyberbullying. Tanto en lo que respecta a la victimización como en las conductas de agresión.

Su desarrollo consiste en diez sesiones distribuidas en tres módulos. El primero se centra en informar a los adolescentes sobre estas problemáticas a través de explicaciones, juegos o dinámicas que les permitan detectar si están siendo víctimas o agresores y sean conscientes de que dicho comportamiento no es correcto y provoca daños. La segunda etapa pone el foco en las consecuencias psicológicas y legales, mientras que la tercera parte busca implicar a los adolescentes para que desarrollen un papel activo, que no se muestren pasivos como meros observadores, que no lo toleren hacia los compañeros y que ayuden a la víctima.