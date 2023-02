El Gobierno de La Rioja renuncia a aprobar la Ley de Agricultura y Ganadería esta legislatura

La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha informado a las organizaciones profesionales agrarias que “el Gobierno de La Rioja ha decidido que la Ley de Agricultura y Ganadería no se tramite en este final de legislatura y se apruebe en la siguiente, con todos los apoyos, otorgándole el respeto y la importancia que merece”.

Hita afirma que “en el seno del Gobierno de La Rioja hemos querido ser responsables. No queremos que esta ley importante para un sector tan estratégico, como el agrario, entre al Parlamento por la puerta atrás. No queremos que se tramite de urgencia. No queremos que vaya en lectura única. Queremos que se someta a un trámite parlamentario completo. Y que el texto se enriquezca con las distintas comisiones de expertos y también con la contribución de todos los partidos políticos que conforman el arco parlamentario”.

Por otra parte, ARAG-ASAJA ha criticado con dureza que se haya decidido suspender la tramitación de la Ley de Agricultura. “Ni planificación, ni compromiso, ni apuesta por el sector agrario”, señala la organización agraria.

En este sentido, ARAG-ASAJA ha reprochado a Hita que, una vez más, el sector agrario "vuelva a quedarse relegado a un segundo plano frente al boom legislativo que la Consejería de Sostenibilidad ha impulsado durante esta legislatura”. Un hecho que no le sorprende a la organización agraria, "dado el silencio cómplice que vienen denunciando en asuntos como los daños por fauna silvestre, las renovables o la prohibición de la caza del lobo".

Similares críticas ha lanzado UAGR-COAG. La Unión "lamenta que esta Ley no haya salido adelante, a pesar de todo el trabajo que se ha invertido en ella, mientras que el Gobierno sí que ha aprobado numerosas y muy diversas leyes durante esta legislatura".

Para el sindicato agrario, "es decepcionante que para una vez que se emprende la tarea de elaborar una completa Ley Agraria que unifique todo lo relacionado con el sector agrario, la lentitud y/o falta de interés del actual equipo de Gobierno ha dejado a los agricultores y ganaderos riojanos con la miel en los labios".